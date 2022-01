Campeones del pensamiento reaccionario

Hace años me referí aquí a Ernst Jünger, uno de los escritores más apreciables del siglo XX, autonombrado ideólogo de una entelequia llamada conservatismo revolucionario, que repugna a la razón. Pero la contradicción es aparente. Sobre todo en tiempos confusos como los suyos, y estos, la marcha en contravía de la moda acaba siendo el último recurso de la racionalidad contra el caos y lo único urgente, la afirmación del espíritu contra los sembradores de desesperanzas. Jünger probó el ácido lisérgico recién descubierto por Hoffman en los laboratorios Sandoz, acuñó la voz ‘siconauta’, se acercó a los grupos de Gurdjieff, un maestro de danzas que Louis Pawells llamó el hombre más extraño del siglo, atribuyéndole una gran influencia en la formación de la modernidad, en la pintura del multimillonario comunista Picasso y en la literatura de Joyce y Pound, que iban sin blanca. Este lo conoció. Y elogió el verde de su sopa de cebolla. Pues también dejó fama de anfitrión espléndido y de maestro cocinero.



Algunos libros de Jünger se me resistieron. Yo consolé mi derrota diciéndome que no estaba obligado a entender a mi tierna edad entonces, y con mis luces, las reflexiones de un hombre genial que sobrevivió 103 años a las dos últimas guerras de la cristiandad y al tabaco y al vino que nunca dejó, convencido de que vinimos a vivir y no a durar. En uno narra un viaje por el Extremo Oriente en busca de un escarabajo del que estaba enamorado. Como Nabokov de las mariposas. Jünger pertenece a la tradición de Goethe y Humboldt. A pesar de sus opiniones sobre la guerra que llamó espectáculo grandioso, juego noble y vivencia mística. Era el espíritu de los tiempos.

Reviviscencia en el corazón de la Europa ilustrada del viejo pirata de los hielos que creó el gótico y que heredamos en Schopenhauer, el irracionalismo de Nietzsche y el pesimismo de Spengler. Que repudiaron las hipócritas mansedumbres del cristianismo burocrático y las falsas armonías de la democracia. Celeste Albaret recuerda la magnífica impresión que causaban en Proust, otro reaccionario, los bombardeos de París. Cuando volvía a casa cubierto de polvo después de sus tertulias nocturnas en el Ritz.



París vio a Jünger, vegetariano por piedad, en los clubes de la oficialidad alemana. Pero a veces los abandonaba para ir a charlar en los cafés de artistas con Cocteau, Gide, Green y Céline, sobre el futuro y la moral. Su complejidad juntaba el arcaico animal de presa con el intelectual refinado. Enemigo del liberalismo y los valores de la Revolución francesa, su postura debió frustrarle el premio Nobel. Su pasado nacionalsocialista lo hizo sospechoso como a Furtwängler, uno al que humillaron los oficiales norteamericanos en Núremberg, en otro de esos sainetes que se repiten de tanto en tanto en todas partes para honrar a la quimera de la justicia. Allí fueron absueltos los únicos ganadores de la catástrofe militar, los Thyessen, los Krupp, los Boss. Pero se ensañaron en el director que dirigía a Beethoven en los cumpleaños del Führer, otro vegetariano, y le prohibieron escribir a Gottfried Benn, antes de reconocerlo como un gran poeta de la lengua alemana.



Jünger cultivó flores exóticas en su jardín alemán, llevadas de Indochina, Brasil y África, y justificó las orgías de mierda, ruido y miseria que alargaron sobre una civilización técnica y descreída el imperio de la bestia arcaica, a veces retorciendo el legado griego bajo la guía del autista genial que fue Hölderlin, como hizo Heidegger, ejemplar del pensador desgarrado entre el llamado de la soledad y el canto de sirenas de la horda. Jünger ocupa un lugar eminente en la corriente del gran pensamiento reaccionario, a falta de nombre mejor, que desdeñan los fofos intelectuales de la izquierda exquisita. Al lado de Eliot, Borges, Nabokov, Gottfried Benn, Carl Schmitt, Nicolás Gómez Dávila, Fernando González y Gonzalo Arango, para mentar unos apenas entre los que, apartados de las veleidades de la historia, irradiaron una claridad nueva e inapelable sobre los problemas de la cultura.

EDUARDO ESCOBAR

