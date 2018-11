Bobada y corrección política

Unos ciudadanos de Los Ángeles derribaron la estatua de Cristóbal Colón que la ciudad había consagrado al aventurero genovés en Grand Park, alegando razones incomprensibles para justificarse, por boca de una funcionaria que además lleva el apellido del virrey santafereño que paró en místico franciscano. Algunos creen que la interpretación histórica es lo mismo que el alarde histérico. Y que la realidad debe coincidir con su ignorancia.

Hace años tumbaron la estatua de Colón en Caracas con la aquiescencia del deschavetado Chávez, que llamó el 12 de octubre el día de la resistencia de los pueblos originarios. En La Paz acaban de amenazar la que se levanta en el Paseo del Prado. En Baltimore destrozaron otra. Denver dejó de celebrar el día de Colón. La vocera de los iconoclastas de California, una feminista del orden de las furibundias, lo rebaja con el argumento manido de las enemigas del género masculino acusándolo de representar la sociedad patriarcal, guerrera y genocida. La crueldad no tiene género.



También existieron clitemnestras, y medeas, y Judith, María la sanguinaria, la condesa Bathory, la señora Macbeth, la comandante Karina, Victoria Sandino, y la Gaitana. Esta hembra vengativa fue transfigurada en heroína por ciertos colombianos sin hígados con el corazón a la izquierda. Y cuenta con un monumento barroco en el Huila, obra de Arenas Betancur, porque llevó de cabestro la podredumbre de Añasco por los mercados del Cauca. Adonde llegaba el imperio de los incas sacrificadores de niños, que los españoles hallaron sumido en una fraternal carnicería por celos dinásticos.



Un discurso de mala fe niega a Colón el título de descubridor. Lo que lo hace más digno de gloria es el equívoco. Toda vida es la suma de los movimientos de un sonámbulo. La suya tuvo la gracia de iniciar una gran alquimia racial al injertar la cultura cristiana en el patrón de unos pueblos desligados de la corriente general de la humanidad desde el hundimiento de los puentes de Bering y reintegró a la historia común unos imperios beligerantes que en su aislamiento habían ignorado el hierro. Por lo cual en el genitivo cortocircuito debieron enfrentar con palos, piedras y flechas, la pólvora, el arcabuz y la armadura.



Pero es probable que la teología, más que la tecnología, haya sido la determinante para la asimilación de los anfitriones forzados por los recién venidos: el crucificado y la comunión evocaban los holocaustos caníbales del precolombino. Y la Virgen pisando la serpiente, las diosas tutelares salidas de las aguas chorreando estrellas. Todos podían reconocerse en el dolor de la carne y el consuelo de la ternura. Europa encontró en América su pasado y se espantó.



El despiste de Colón trastornó el género humano. No solo por el trueque de los frutos, que cambió los hábitos culinarios de todo el mundo. También alteró los pensamientos, las formas de interpretarlo a ambos lados del Atlántico. Redondeó el planeta. La revisión de la crónica acarrea otros problemas. Si se borra la memoria de Colón hay que borrar del libro de la vida a Moisés, y a Alejandro, otro gran globalizador, y a Napoleón y Bolívar. Los anales de la humanidad son el relato de unas largas matanzas, desórdenes y descarríos. El animal intrigante que hoy somos en ascenso hacia las estrellas, y las aspiraciones que alberga, incluida la paz universal, conquistó su ser por un enredo macabro de escaleras confusas. No debe avergonzarnos. Alguien dijo que el filósofo ni ríe ni llora.



En todo caso, ojalá Buziraco nos ayude para que nuestros revisionistas no resuelvan echar abajo el monumento donde el marino europeo, viniendo del aeropuerto, extiende la mano para ver si está lloviendo en Bogotá. Mientras Isabel lo mira nimbada por el humo del TrasMilenio. La obra de Sighinolfi resistió sucesivos revolcones urbanos de alcaldes veleidosos. Y ya es parte del carácter de la ciudad como Monserrate y el río podrido que la bordea.