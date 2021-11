Aromas y calentamiento global

El cambio climático cuyos peligros dibujan en negro los profetas negativos del calentamiento global reportará también algunas ventajas sutiles. Un equipo de investigadores probó que a medida que asciende la temperatura las flores son más fragantes. El fenómeno provocaría cambios en la composición de los aromas de las plantas. Y en consecuencia el mundo olería mejor todos los días en todas partes en el futuro. Exceptuando ciertas axilas pendencieras, ciertas patas francamente patógenas, y haciendo salvedad de esas pobres almas que vagan por las inmediaciones de los sarcófagos de sus rencores y trasudan veneno y se les pudre el aliento.

Hay otro riesgo. Podría suceder que al acrecentarse los aromas los polinizadores, abejas, mariposas y colibríes, confundieran sus preferencias olfativas innatas y acabaran por producir monstruos frutales. Cruces indeseables entre especies. En mi jardín apareció una naranja en forma de curuba y del tamaño de la curuba, pero seca como un topacio.



Hegel supuso que la humanidad había atrofiado el olfato cuando adoptó la marcha erguida. Derrida, que solía arrastrar las ideas ajenas por los cabellos hasta que chirriaban, completó diciendo que eso la hizo propensa a las represiones sexuales y las neurosis deconstructivistas. El olfato y la sexualidad están muy vinculados. El amor no entra por los ojos sino por la nariz. Amar es necesitar el olor de una persona.



El humor popular asocia el olfato con la hipocresía al decir que quien se unta que le huela es porque tiene qué le hieda. Todos olemos mal por alguna parte alguna vez. Los perfumes son un gesto de cortesía. Pero también sirven al ocultamiento. Sin embargo, en ciertos países calvinistas es hoy mal visto, o mal olido, llevar un perfume a las visitas. Y en algunas empresas los perfumes están proscritos, pues se consideran una imposición inadmisible en unas sociedades plagadas de derechos. Nadie puede decidir que a los demás también les gusta su aceite de violetas o su jarabe de rosas.



En un mundo más caliente las plantas emitirán más compuestos volátiles olorosos. El aumento podrá variar según la especie y la estación. Por alguna razón aún incógnita las flores de las plantas que huelen poco como las de la encina acrecientan su fragancia a medida que el planeta se caldea. Y los investigadores calculan que, dependiendo de la especie, una subida de 1 ºC podría hacer que las flores emitieran hasta 1,4 veces más compuestos orgánicos y que en un escenario extremo de 5 ºC podría multiplicarse por 9,1.



El escobizo o retama procesa compuestos olorosos nuevos que cambian la fragancia de sus flores mientras sube la temperatura. El brezo de invierno, la cerraja tierna o la dodonea dispersan compuestos aromáticos específicos parecidos a los del limonero o el eucalipto. Algunas plantas que no emitían olores demasiado notorios porque no los necesitaban para sobrevivir pasan poco a poco a emitir olores más intensos. Un mundo más cálido será más fragante. Los científicos prevén cambios en los compuestos volátiles que emiten las hojas y las flores para comunicarse entre sí y con los seres que las ayudan en sus procesos reproductivos o a la hora de atraer el almuerzo como hace la Venus atrapamoscas. Y algunos polinizadores deberán reaprender a distinguir las fragancias del entorno para responder al reto dinámicamente. Eso nos obligará también a nosotros a reformar los códigos de la floriografía.



El calentamiento global cambiará muchas cosas. Las siestas serán más largas y habrá menos maldades. Las bebidas calientes dejarán el campo a las sopas frías, gazpachos y salmorejos, que dejan menos huella de carbono. Se gastará menos ropa. Y la gente llevará trajes más francos, lo cual mejorará el paisaje con los cuerpos de mostrar de ciertas muchachas en flor que solo se podrían vestir por mezquindad. Aunque también traerá la lamentable exposición de la vejez, sin más gracia que la experiencia, que algunos llaman tesoro de los viejos, pero casi nunca es más que la suma de unas decepciones y un ramo de flores marchitas.



