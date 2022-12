Ante el nuevo ciclo

A punto de terminar el año 22 del siglo XXI, el recuerdo de la pandemia, la tenebrosa peste planetaria, parece una pesadilla de la que no acabamos de despertar: el virus resiste. Me acuerdo de las brigadas de fumigación con escafandras purificando las aceras; de las imágenes de las fosas comunes donde apilaban las piltrafas de la humanidad sepultadas sin el merecimiento de unas flores de su parentela. Las ciudades vaciadas, enconchadas; los cóndores en los balcones y los tapires en los parques; los habitantes huyendo de los amigos, saludándolos de lejos con aprehensión, todos enmascarados, uniformados en la ausencia del rostro y el anonimato. Sí, todo eso parece un mal sueño de Kafka, Poe o Lovecraft, donde nadie sonríe.



Ya no sé cuántas personas que quería y quiero desaparecieron bajo la maldición del visitante. Esa abstracción para mí a pesar de sus infaustos efectos concretos. Gasté días en el computador a ver si alguien me explicaba qué clase de cosa era esa cosa que no pertenecía al reino de lo animado pero tampoco era una particularidad de la materia inerte; qué era en últimas esa cristalización oportunista que colonizaba las células de sus anfitriones, y las usaba para replicarse y después matarlos. Las fotografías de los virus ostentaban formas de una belleza impactante con sus elegantes simetrías, enigmas geométricos, graves en su silencioso equilibrio.

La pandemia puso a la humanidad ante su fragilidad esencial con un artilugio maravillosamente simple, y al mismo tiempo complejo, letal, pero hermoso. Y con todos sus poderes científicos descubrió su impotencia frente a lo invisible. Vi a muchos volver a las oraciones de la niñez. Algunos recargaron baterías contra Dios, pues desmentía la bondad que puso al amasar a Ava Gardner proporcionándonos la compañía indeseable de esa formación de genes cargados de ácidos nucleicos. Tal vez a los virus también los mueve el amor, como a esos amantes extremos que matan lo que más aman.

A la pandemia se unieron las sequías, los incendios de los bosques. Los inviernos, los ríos desmadrados. Ciclones, heladas. Me intriga el modo como los cataclismos naturales coinciden tantas veces con los civiles, las asonadas y las revoluciones con los huracanes. ¿Como es adentro es afuera? En todo caso fue como si mientras el mundo microscópico conspiraba contra la especie, ésta hiciera lo posible por empeorar la situación con sus pasiones. En todas partes las masas se levantaron. Y ofrecieron espectáculos deprimentes que parecían imposibles, como el de las hordas de energúmenos con gorros de osos y parafernalias de símbolos premodernos y cuchillos de cazador que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, cuna de la democracia moderna. Y en la desfallecida Cuba también se envalentonaron las gentes hartas de las castraciones del poder; y en China; Colombia tuvo lo suyo en eso que llamaron algunos el estallido social, cuyo desenlace fue la asunción al poder de un exguerrillero con fantasías maximalistas.

A estas alturas el virus se niega a darse por vencido. Y la bestialidad de los puros sigue campando. En Irán fusilan a los enemigos de Dios. Latinoamérica insiste en sus vicios atávicos, oscilante entre los polos esterilizantes y anacrónicos de las sectas de derecha e izquierda en mundo redondo como un virus. Y una inesperada Rusia reta los poderes militares de las repúblicas del liberalismo construidas con esfuerzo después de siglos de marrar y corregir y filosofar. Lástima que la guerra atómica, de la que poco se hablaba como posibilidad de la libertad desde cuando Kruschev instaló en Cuba los cohetes del materialismo histórico apuntando al corazón del capitalismo, haya vuelto a poner de moda sus amagos funerales en cabeza de un viejo policía comunista empeñado en restaurar un imperio roto mientras pulveriza a Ucrania con la sevicia de Atila.

Y así estamos. En un punto donde solo cabe la esperanza para no complicarlo todo con el desánimo... De lo demás, seguramente hablarán la semana entrante los agoreros. A estas horas deben de estar planchando los turbantes y acicalando las barajas para atender a las inquietudes de los medios.

