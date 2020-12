Adiós a un año extravagante

Los propagadores de la desesperanza y el debilitante sentimiento de culpa aprovechan el nuevo virus como siempre tantas otras cosas para denigrar de la civilización industrial, y condenar, como nuevos jeremías, el lujo fabuloso y las miserias inocultables de estas ciudades donde nos agitamos, construidas con esfuerzo para precavernos de las agresiones de la naturaleza y los prójimos de malas intenciones, y por pura afición al encanto del artificio.

La pobre humanidad desde sus primeras tentativas por superar las locuras del arcaico, plaga de visiones, oscuras voces, fantasmas teológicos, y abismos de preguntas por responder y por hacer, soportó el áspero discurso de quienes se sienten más interesantes despotricando contra sus logros, satanizando la hojarasca del espíritu fáustico, sus aspiraciones a la felicidad y al conocimiento.



Desde los profetas bíblicos y las comunas medievales de giróvagos que desdeñaban el progreso, consideraban la prosperidad una trampa y gastaban el tiempo en las tabernas camineras de putas, oportunistas y ladrones por hambre. La misma cantilena que acogieron los jipis en los deliciosos años sesenta, liderados por filósofos alemanes de parla izquierdosa armada con arcanos marxistoides, y fantasías de cocainómano de Freud, y, dicho sin ironía, con el apoyo de enjambres de baladistas millonarios, promiscuos y narcómanos, habituados a vivir al ancho de la tela en sus palacios y a corear himnos protestantes echados empelotas en las tumbonas de tijera de sus piscinas, entre humos de perfumada marihuana y los paraísos del ácido del doctor Hofmann.



Yo no creo que la culpa del actual tránsito sombrío la tengan los aviones, los supermercados, los bancos, la globalización o el frenesí por la ganancia en que paró la ideología del liberalismo (por ahora), la agroindustria, las fábricas de baratijas, o los turistas. Duelen estas urbes paralizadas, los hornos de los restaurantes yertos, los museos vacíos, el apartamiento obligado en la cárcel del miedo de entrar por azar en contacto con una esponjosa burbuja de saliva ajena cargada de enemigos infinitesimales y letales.



Yo más bien pienso que esta vez la vieja peste que se ensaña con la fragilidad de nuestra carne mortal de siglo en siglo nos cogió mejor preparados, con una ciencia y una tecnología que nos han protegido hasta cierto punto, en entornos más limpios y con más recursos, con limitaciones y todo. Alegra poder mitigar los inconvenientes de la reclusión con el beneficio de la electricidad para alumbrar el retiro, y con la red prodigiosa de computadores que es la manifestación moderna del alma trasvasada en fotones, para seguir la cháchara con los amigos y la pista de la historia en los periódicos y las bibliotecas virtuales. La amenaza también ha dado pábulo al amor, es evidente. Y la han aprovechado, claro, los avivatos: es inevitable. Así resplandecen las virtudes de la solidaridad junto a la opacidad de los mezquinos.



Los adolescentes de los años sesenta del siglo veinte abusamos del desprecio por la modernidad y ante la autoridad insobornable de los hechos positivos intentamos la negación cerrera e incluso la desobediencia del sinsentido. Pero el mundo ya dejó de necesitar improperios y las malas pulgas del romanticismo redentor. Quizás sea el turno de la esperanza, de la confianza en el dios interior que nos trajo hasta este lugar, ahora bajo asedio, para que sigamos contando nuestra historia estupenda aunque a veces ponga a prueba el optimismo de la buena voluntad con el pánico. Lo que no nos mata nos fortalece. Lo humano ha sido ensartar errores con hallazgos, y siempre salimos fortalecidos de los aprietos. Todo tiempo pasado fue peor. Yo agradezco que se nos haya permitido enfrentar esta penumbra mejor aperados que cuando atacó la peste española, por ejemplo. No hacemos tan mal la tarea como algunos creen, mascullo detrás de mi tapabocas de seda. Y hago de tripas corazón al despedir este año extravagante, con alivio, pero lleno de fe en la certeza de que el hombre no es una monstruosidad ni el virus, la pena por un hipotético pecado original.



Eduardo Escobar