¿Milagro colombiano?

Corea del Sur era más pobre que Colombia en 1950, pero para finales del siglo XX se había convertido en un país de alto ingreso. Hoy se encuentra ad portas de ser una de las diez economías más grandes del planeta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron en tan solo dos generaciones equiparar a Canadá y Australia? ¿No será posible que hagamos lo mismo?

En días recientes se llevó a cabo la Misión Internacional de la Cámara Colombiana de la Construcción, que este año fue celebrada en la ciudad de Seúl. Por medio de dicho ejercicio se estudian los principales logros y retos sociales, económicos y de desarrollo urbano de los lugares visitados. En esta ocasión, los participantes fuimos testigos de los impresionantes resultados del ‘Milagro de Río Han’, en referencia al vertiginoso crecimiento coreano en el que, durante el período arriba mencionado, ¡su producto interno bruto per cápita se incrementó más de 300 veces!



El secreto que aprendimos es tan lógico como sorprendente, siendo además un patrón común con otros países de la región como Singapur y Taiwán. La pócima del éxito de los Dragones del Asia se basa en tres premisas: 1) educación, 2) colaboración, 3) vocación exportadora. Esto, lejos de ser un discurso grandilocuente, es un verdadero derrotero para las acciones del Estado, en el marco de una visión pragmática y orientada a resultados cuantificables.

En el campo de la educación, la receta empieza con inversiones públicas orientadas al mejoramiento de la formación básica, que inicialmente fueron enfocadas a la resolución de brechas en lectoescritura. Esto combinado con un apalancamiento estatal para escuelas privadas en el nivel secundario y más recientemente el uso del crédito contingente a ingresos como mecanismo de financiación de la educación superior. Para el caso de la formación técnica, la relación armónica con el sector productivo ha permitido diseñar programas de entrenamiento que son efectivos en el desarrollo de las habilidades más apreciadas y mejor compensadas por el mercado laboral.



En una dimensión tan natural para la milenaria cultura asiática como utópica para la realidad caribeña, los coreanos creen en el bien común, no solo como el deber ser, sino también como estrategia de desarrollo. Es conocido el concepto de que un latinoamericano es más sagaz que un descendiente de las dinastías de Oriente. Pero si se juntan dos o tres de los segundos, estaremos destinados a perder en caso de competencia colectiva. La protección del interés general y el sentido comunitario son quizás el mayor diferencial con que cuentan las economías del Este.



Por último, los coreanos entendieron hace rato que el bienestar se logra con prosperidad económica. La movilidad social, la justicia, la equidad y las libertades democráticas son realidades que han venido como consecuencia del mayor ingreso de la población. El Estado de bienestar no existe sin recursos monetarios, de tal suerte que la competitividad internacional es entendida como política social, basada esta en la exportación de tecnología y valor agregado. Para alcanzar un volumen de comercio exterior igual al de Inglaterra, a ningún líder ni economista surcoreano se le ocurrió, como es el caso en Colombia, que lo correcto sea producir bienes que por su bajo precio internacional requieran subsidios a la producción local.



Cada nación, en su propio contexto, cuenta con herramientas particulares para enfrentar sus desafíos. El caso aquí descrito no es la excepción ni todas sus enseñanzas son replicables en nuestro entorno. Espero, sin embargo, que esta referencia sirva de motivación para racionalizar que es posible progresar y que la fórmula para lograrlo no es el populismo, sino el desarrollo económico.



EDUARDO BEHRENTZ