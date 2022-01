A propósito del ‘whiskey’ Don Vicente y otros emprendimientos

Antes de finalizar el año pasado invité a mi padre a degustar un ‘whiskey’ excepcional. Me disculparán los puristas del español por no escribir güisqui, pero hay ciertas palabras, como ‘whiskey’, cuya adaptación a otros idiomas, en este caso, güisqui, al español, resulta siendo un imperdonable atropello y calamidad.



En fin, el hecho es que mi padre, que tiene un muy buen paladar para el ‘whiskey’, se sentó en la sala de mi casa y, como si de una procesión ceremoniosa se tratara, le traje una botella de Hibiki Suntory Reserva 17 Años, se lo serví en un vaso, sin hielo y sin agua –así se bebe el buen ‘whiskey’–, y se lo tomó.

–¡Qué es esta joya, Diego! –me dijo casi que exultante, algo insólito, dado lo poco expresivo que es. Pues resulta que dicha joya, apreciados lectores, no era un Hibiki 17 Años, sino un Don Vicente Quinoa ‘whiskey’ de un año, un destilado ciento por ciento colombiano, particularmente hecho en una finca a menos de kilómetro y medio de la laguna de Guatavita, a las afueras de Bogotá. Si no estoy mal, el Don Vicente es el único ‘whiskey’ hecho en nuestro país.



¿’Whiskey’ colombiano? ¿No se quedó ciego? ¿Cuántos días estuvo en la clínica?, se estarán preguntando muchos de ustedes. Sí, preguntas ignorantes, pero las mismas que me hice cuando me ofrecieron en un restaurante en Guatavita el licor del señor Juan Vicente Contreras, un emprendedor al que hace unos años le dio por fabricar cerveza artesanal, pero que, a punta de prueba y error, y un espíritu quijotesco, terminó aventurándose en la elaboración de ‘whiskey’ y ginebra colombianos.



Momentico, ¿por qué estamos hablando de licor en esta columna de la sección de tecnología de EL TIEMPO? Ah, porque frente a semejante producto tan exquisito, ¿cómo es que Don Vicente no cuenta con una estrategia de redes sociales que sea del mismo tenor que su ‘whiskey’?



El emprendimiento del señor Contreras, al menos en cervezas, ya lleva varios años, pero su reconocimiento es aún muy pequeño, aunque no por ello insignificante. Unos emprendedores chinos, por ejemplo, ya le solicitaron decenas de miles de envíos para comercializar el ‘whiskey’ en China.



Las redes se han vuelto una herramienta imprescindible para todo tipo de emprendedores, y si bien el uso que Don Vicente le ha dado a las suyas no ha sido tan ejemplar como sus productos, estas le han servido lo suficiente para crear una pequeña comunidad. Pero podría ser mayor.



Emprendedores cuyo objetivo es el de potenciar sus negocios deben tener claro que las redes juegan un papel fundamental en la consecución de ello. El emprendimiento ya no es solo crear producto, sino saber cómo difundir el mensaje en un mundo que está metido más de 5 horas al día en redes sociales. El mercado ya no está solo en la calle o en los medios, sino en redes.



Muchos emprendedores colombianos se quedan solo en la apertura de cuentas y en la contratación de un gestor de comunidades para subir contenido del producto y, de vez en cuando, hacer algún que otro video interesante que genera un enganche momentáneo que luego no capitalizan.



Las redes finalmente terminan siendo redes de personas. Una cuenta bien manejada, con una estrategia claramente definida y una apuesta seria en contenido puede ser la pata necesaria para ese salto que buscan los negocios pequeños e intermedios. La creatividad y la narrativa se tornan claves para ser el imán que atraiga a muchos.



Lastimosamente, productos de primera, como los de Don Vicente, no se venden en la actualidad solos. Para incrementar la venta se necesita una comunicación efectiva que permee en el mercado. Y eso requiere de meterle la ficha y el dinero a la gestión de las redes. Ojalá los emprendedores lo entiendan.



Mientras, ¡salud!, con un Don Vicente. Que tengan un gran 2022.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



