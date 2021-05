UstedTieneRazónEn

Así como las redes sociales tienen un poder enorme para sembrar caos y desazón, estas también pueden generar diálogo, consenso y esperanza. Colombia atraviesa un momento muy delicado. Las protestas pacíficas de los últimos días, así como la ira vista en ciertos episodios en algunas ciudades del país, muestran la radiografía de un sentimiento que va camino de una conflagración.

En los últimos días, las redes en Colombia han estado incendiadas. Los políticos, en vez de hacer llamados a la calma, atizan la hoguera aprovechando la oportunidad de atrapar caudal electoral a como dé lugar. Entre los ciudadanos, el que opina de una manera se encuentra con un alud de insultos y de críticas muy subidas de todo. Quien defiende la institucionalidad es un privilegiado paramilitar insensato sin empatía. Quien apoya a los manifestantes es un mamerto, terrorista y vago que está incendiando el país. Así no se puede.



El Gobierno tiene que escuchar, de eso no cabe duda alguna; los políticos, también; los empresarios, un tanto de lo mismo, y los ciudadanos, sí, los que al fin y al cabo son los grandes afectados en su día a día, igualmente deben poner de su parte.



Aunque sea esta una frase de cajón, casi que inútil pronunciarla cuando los ánimos están tan beligerantes, y nadie quiere escuchar al otro, ahora más que nunca necesitamos de humildad y de aportar nuestro grano de arena para desactivar la bomba de tiempo que está a nada de estallar en algo que lamentaremos todos los colombianos, los de un lado, los del otro y los de centro.



Las cifras muestran una realidad innegable. Colombia, en cifras de pobreza, está jodida. Según el Dane, el año pasado cayeron por debajo de la línea de pobreza 3,5 millones de colombianos, y 2,7 millones, en pobreza extrema. Un verdadero drama. La tasa de desempleo de la población joven está alrededor del 30 por ciento y sigue subiendo. El panorama es desolador.



Si bien entre algunos políticos y líderes la idea es radicalizar aún más a la población para ganar las próximas elecciones, ¿cómo podemos los ciudadanos hacer un llamado a la sensatez y obligar a nuestros líderes a que sean responsables? Mediante una herramienta muy poderosa que tenemos a nuestro alcance, la de nuestras voces en redes sociales, con numerales que cojan fuerza, que los lean quienes nos están poniendo entre la espada y la pared.



No necesariamente el que no quiere salir a manifestarse no tiene empatía. Su punto de vista sobre lo que está pasando puede ser válido. Tampoco el que sale a manifestarse es un vándalo ni un vago. Su punto de vista también es válido. Asimismo, el Gobierno no está por la labor ni de acabar con la clase media ni la de ahogar al país. Todos queremos un país más equitativo, más justo y con muchas más oportunidades. Pero tal y como vamos, no lo lograremos.



El numeral #UstedTieneRazónEn podría ser un buen primer paso para bajar la guardia y conocer la perspectiva de quien piensa de manera completamente opuesta a la de uno. En mi caso, defendí la reforma tributaria, pero quienes me criticaron #TienenRazón en que fue una reforma con unos puntos que eran innecesarios y que atropellaban a una clase media ya muy golpeada por la crisis. Eso no lo vi al defenderla con tanto ahínco.



Twitter acaba de habilitar la herramienta Spaces, un espacio donde 11 personas pueden intercambiar sus opiniones en vivo en audio. Es otro lugar donde nos podemos encontrar, personas de distintas ideologías, para masificar un mensaje de tolerancia, que es una virtud compleja de sacar a relucir en un momento como el actual.



Promovamos soluciones. Un rapero británico creó en redes un movimiento en el que una vez al mes se compran productos hechos solo por la comunidad negra. #BlackEconomicProgress, para dinamizar y revitalizar ese segmento. Con voluntad y buenas ideas se puede construir un mejor país. Intentémoslo.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com