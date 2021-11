Todo su contenido está en propiedad alquilada. Pilas

Miles de pequeñas empresas colombianas han podido crearse y consolidarse gracias a las redes sociales. Emprendimientos de venta de ropa, comida y demás se han beneficiado de la solidez de estas plataformas para alojar contenido, difundirlo y contactarse con los clientes. A costo cero, además. Si alguien nos hubiera dicho, hace 30 años, que esto sería posible, gratis, así sin más, no lo hubiéramos creído.

Ahora bien, no seamos ingenuos: aunque no estén pagando nada, gratis no es. Plataformas digitales como Instagram, Facebook, Twitter o TikTok se benefician del contenido y las ofertas que generan estas empresas en sus cuentas de redes, ya que aprovechan para recabar todo tipo de información de los usuarios para construir valiosísimas bases de datos.



Algo similar sucede con los creadores de contenido. Cientos de miles de ellos, algunos más exitosos que otros, también han encontrado en las redes toda una infraestructura tecnológica para alojar sus contenidos. Esto les ha evitado el dolor de cabeza de crear una página, pensar en el servidor, mantenimiento y demás cosas que, de tener que hacerlo, probablemente no harían el contenido.



“Gracias, Diego, por descubrir el fuego y habernos hecho perder el tiempo con tres párrafos de lo evidente” estarán diciendo ustedes en estos momentos. Puede que sea evidente, pero no nos hemos pellizcado del enorme riesgo de meter todos los huevos en la misma canasta, y ni siquiera en nuestra propia canasta, sino en la de un tercero. Es lo que los nerdos del mundo de la tecnología llaman coexistir en propiedad alquilada.



La semana pasada se celebró virtualmente Ad World, el evento de publicidad y mercadeo digital más importante del planeta. Se habló de las tendencias que se vienen para 2022, del impacto que tendrá en el mundo de la publicidad la actualización de Apple en su sistema operativo, que impide que terceros rastreen información del usuario, de la decisión de Google de eliminar las ‘cookies’ y de muchos otros temas más. Pero hay algo en lo que coincidieron y recomendaron, por primera vez, varios conferencistas: ojo con la propiedad alquilada.



Cuando el universo de Facebook colapsó durante más de seis horas hace unas semanas, muchos negocios entraron en un estado de pánico colectivo. Su operación, durante el transcurso de la caída, desapareció. Las pérdidas totales fueron de varias decenas de millones de dólares. También hace unos meses, a un popular influenciador colombiano le cerraron su cuenta de Instagram, en la que tiene 6 millones de seguidores. Se la volvieron a habilitar, pero se la cerraron de nuevo.



Este es el gran riesgo que corren todos aquellos que le han apostado a desarrollar sus negocios y contenidos en las redes sociales, que no controlan el esqueleto sobre el que cimientan sus apuestas. De hecho, en caso de querer escalar lo que hacen, de dar un paso más allá para crecer, no es tarea fácil, y lo peor de todo: no cuentan con los datos de sus suscriptores, clientes o usuarios.



Es por esta razón que se debe contemplar seriamente invertir en una página web propia, donde puedan alojar sus contenidos, sus ofertas, sus negocios. No se requiere de una inversión millonaria, pero es lo más sabio que pueden hacer, diversificar su portafolio de distribución, pero en propiedades que sean de ustedes.



Es cierto que una página web no les dará el tráfico que les garantiza una red social, pero si se rodean de expertos, y contratan herramientas de montaje de bases de datos, desarrollarán una comunicación con su audiencia mucho más efectiva.



¿Por dónde empezar? Por definir claramente qué quieren. Y luego de ello, buscar un equipo que les construya la infraestructura propia que necesitan. Quizás puede que se demoren más tiempo en crecer, pero estarán muchísimo más blindados.



