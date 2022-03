Todo pasa por las redes sociales

No sabría decir si es algo positivo o negativo, pero es innegable que hoy, cualquier estrategia o manejo de la comunicación por parte de una empresa, sin importar su tamaño, pasa por las redes sociales. Este fenómeno, que venía en franco crecimiento, se aceleró en los últimos dos años.



En el presente, todas las empresas tienen una expresión en al menos una red social. Multinacionales, compañías medianas, pymes, tiendas de barrio y hasta emprendimientos solitarios, todas, tienen una cuenta en alguna red, por no decir que en la gran mayoría.

No obstante, una cosa es estar y otra es saber estar. Así como el entusiasmo ha llevado a entrar en redes a miles de compañías y emprendedores, estas se enredan al abrir cuentas y terminan con una estrategia de comunicación que perjudica, en vez de ayudar, a sus marcas.



Es frecuente encontrarse con cuentas donde el equipo de redes de la empresa ha colgado decenas de contenidos y ninguno supera las 30 vistas. También se ven cuentas corporativas en las que apenas hay un par de contenidos y dos o tres comentarios hechos por los propios empleados. Otras tratan de hacer un trabajo juicioso, pero no obtienen los resultados que estaban esperando, quizás porque desde un principio no tenían claro qué querían.



Un buen uso de redes tiene muchos beneficios. El primero es fortalecer la construcción de marca. Una buena presencia en línea también contribuye al fortalecimiento de la credibilidad y confianza entre la audiencia. Asimismo sirve para manejar crisis, y si bien no para resolverlas, sí para sentar posiciones que minimicen daños.



Son muchas las empresas que hay en Colombia que asesoran en el tema de redes. Como en todo, hay buenas y hay malas, pero lo que deben saber es que cualquier estrategia que le ofrezcan debe ir acompañada de unos indicadores de medición mensuales que les permitan saber si están yendo por el buen camino o no.



A su vez, el manejo de las redes, la generación del contenido y la distribución de este no son baratos.



Y este último punto es importante, pues abundan las empresas que creen que es fácil y barato gestionar redes. No lo es. De hecho, es costoso si lo quieren hacer bien.



Los beneficios y el impacto de una cuenta bien manejada superan cualquier gasto que se haga para lograrlo. Una estrategia de redes no necesariamente requiere de una página web, aunque no es lo apropiado, pero se pueden bandear y obtener interesantes resultados.



Ustedes deben concebir sus redes como una plataforma de aterrizaje de los clientes en su espacio. Es la bienvenida al universo que les quieren ofrecer. Una buena plataforma genera interés, y la gente comienza a compartir lo que ustedes están ofreciendo. No hay nada más eficiente que una red social para amplificar y visibilizar un mensaje. Por ejemplo, los Lives de Instagram, los Reels, los videos cortos de TikTok, los Spaces de Twitter son, cada uno, una herramienta con un potencial enorme para que se cumplan los objetivos de comunicación que tienen en mente.



Algo que puede parecer obvio, pero muy pocas empresas lo aplican, es la interacción de la marca con los usuarios. El que haya una persona, o un equipo de personas, respondiendo los comentarios de las personas y conectando con ellas genera una conexión como pocas otras cosas con la audiencia. Las empresas piensan que esto no es importante, y cuando lo hacen recurren a frases de cajón que parecen más bien salidas de un ‘call center’.



Si todo pasa hoy por redes, hacerlo bien debería ser un objetivo de cada compañía. Cierto que no todas las empresas tienen un presupuesto holgado, pero con algo de paciencia, una buena planificación, objetivos claros y ejecución eficiente se pueden hacer maravillas. El mercado, la audiencia están allá. No desaprovechen las oportunidades.



DIEGO SANTOS

Analista Digital

