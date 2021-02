TikTok: llegó el momento de perderle el miedo

Nos sucede a muchos de nosotros, sobre todo a los adultos, en este mundo de las aplicaciones y la tecnología, que lo nuevo tendemos a desvirtuarlo. Por pereza, temor o simplemente desinterés, no nos detenemos un momento a entender y diseccionar, por ejemplo, esa última aplicación que salió al mercado. Dicho comportamiento desemboca, la mayor de las veces, en oportunidades perdidas.

Es el caso, por mencionar uno, de TikTok, la aplicación china que decidimos etiquetar, sin estudio alguno, de ser una plataforma para adolescentes. Aunque es cierto que un poco más del 30 % de sus usuarios van de los 10 a los 19 años, casi el 70 % va de los 20 años en adelante. Con una base de más de dos mil millones de usuarios y presencia en más de 150 países, TikTok debería ser hoy una importantísima herramienta de mercadeo, tanto para pequeñas como grandes empresas.



Es cierto que la plataforma no es sencilla de usar ni de comprender. Está diseñada para públicos más jóvenes y audiencias que se mueven en un lenguaje de videos verticales cortos, musicalizados y a veces ininteligibles. Ello, sin embargo, no debe ser impedimento para estudiarla. Hemos sido capaces de llegar a la Luna, ¿cómo no vamos a entender una aplicación cuyo potencial de comunicación es enorme?



Hoy no hay red de viralización más poderosa que TikTok. Usuarios cuyo desempeño en otras redes sociales no ha sido óptimo se han disparado en esta. ¿Hay algún secreto, fórmula para ello? No, sencillamente le han dedicado tiempo a ella y la han experimentado. Colombia, aunque no se tienen datos oficiales, ya cuenta con varios millones de ciudadanos en la plataforma, entre ellos artistas como Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra. Negocios, aún, muy pocos.



“Es una plataforma de la generación Z”, argumentan algunas empresas que se niegan a meterse en TikTok porque están interesadas en llegarles a públicos más maduros. No es una postura estratégica inteligente.



Todas las plataformas de redes nacieron enfocadas en segmentos juveniles y con el paso de los años diversificaron su público. Instagram, por ejemplo, se había conformado para atender a aquellos de 15 a 25 años. Hoy, su audiencia está en el grupo de 25 a 45.



¿Quiénes se han aventurado ya en la plataforma asiática? La Asociación de Básquetbol Americana, más conocida como la NBA. Con un equipo dedicado en exclusiva a esta red, ha centrado toda su estrategia en mostrar el lado divertido de la Liga desde un ángulo personal y musical de sus jugadores y aficionados. La cuenta ya tiene 12,3 millones de seguidores.



Chipotle, la cadena de comida rápida mexicana, siempre arriesgada en su comunicación digital, entendió el potencial de los retos y se lanzó a crear una cadena de estos que le ha generado más de 1,4 millones de usuarios. El #GuacDance les representó más de mil millones de video vistas, mientras que el #boorito tuvo 4.000 millones. Y esto sin contar el tráfico que se genera en otras redes.



Entre las marcas que también han sabido asimilar sus virtudes está el diario ‘The Washington Post’. Su objetivo, atraer interés a la marca. ¿Cómo? Adaptándose al lenguaje de la audiencia. ¿Barreras? Ninguna, tan solo permitir que quienes participen en esta sepan burlarse de ellos mismos. ¿Resultado? Casi un millón de seguidores.



El estudio de casos de éxito, el navegarla y la disección de la audiencia a la que se le quiere llegar son los pasos que deberían tomar los departamentos de mercadeo o emprendedores que tienen pensado colonizar este mercado aún virgen en nuestro país.



TikTok ofrece cinco formatos de publicidad, pero es en realidad el poder del contenido el que va a marcar la diferencia. El contenido conecta con el público, y ese público es firme y leal cuando se lo conquista. Pero hay que arriesgarse. Y perder el miedo a lo nuevo.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com