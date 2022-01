TikTok es una basura... mmm... O quizás no tanto

Desconozco el perfil de mis lectores, pero podría intuir que si les pregunto qué opinan de TikTok, la mayoría me respondería que se trata de una aplicación donde los jóvenes bailan, cuentan chistes y hacen bobadas. Preguntados sobre si les interesaría tener una cuenta ahí, seguramente me contestarían que no, que para perder el tiempo, mejor se van a jugar golf.

Es cierto que en TikTok hay mucho baile, humor y bobadas, sobre todo esto último. Por ejemplo, hay más de 443.000 videos de personas que muestran el pie desnudo y usan el filtro del zapato de cristal de la Cenicienta, que dibuja el zapato de cristal en el pie. Sí, ese es el contenido. Y sí, casi medio millón de personas invirtieron su tiempo en hacer un video así. Una de ellas, sin ir más lejos, logró más de 22 millones de reproducciones.



Pero TikTok no es solo lo descrito anteriormente. En paralelo a ese universo de contenido que se ve en todas las redes sociales, en la plataforma china, que cuenta con más de mil millones de seguidores, se han ido creando células generadoras de contenidos muy interesantes: en el campo político, sin ir más lejos. Los espacios de análisis que han ido dejando en el olvido los medios de comunicación han comenzado a ocuparlos generadores de contenido que puede que no tengan las credenciales de los grandes opinadores o analistas del país, pero han sido mucho más hábiles a la hora de conectar con nuevas audiencias.



El 19 de abril de 2020, la joven politóloga Jessica Blanco publicó su primer post en TikTok. Se trató de una burla a lo que la gente opina de la ciencia política. Ese video tuvo 3.200 reproducciones, 206 ‘me gusta’ y 10 comentarios. El sábado pasado, es decir, un año y nueve meses después, en su post número 342, analizó la trayectoria de la precandidata presidencial Francia Márquez. ¿Las cifras? Casi un millón de reproducciones, 212.000 ‘me gusta’ y 3.100 comentarios.



Seguramente a los análisis políticos de @jessicablancox se les podrán encontrar peros. No obstante, esos mismos peros se les pueden hallar a nuestros analistas y columnistas más doctos. Ese no es el punto. La cuestión es que la señora Blanco forma parte de ese nuevo ecosistema informativo que está atrapando a una audiencia a la que los medios tradicionales, como marca, les está costando un mundo atraer.



Es cierto que los medios serios nos garantizan un elevado grado de rigurosidad en la información y análisis que nos aportan, pero ello no quiere decir que una persona del común, que se graba con un celular y sube su contenido informativo a una cuenta, no la tenga. Hoy estamos ante una innegable realidad: en un mundo en el que ya no existen barreras sobre quién informa, las audiencias se imantan con quien conectan.



Un ejemplo claro es la presentadora y periodista de Noticias Caracol, Juanita Gómez, que entendió el poder de TikTok más allá de las bobadas que se ven en dicha plataforma. Con videos cortos, suma ya una audiencia de casi 400.000 seguidores, y sus contenidos a veces han superado el millón de reproducciones.



Considero que TikTok es una plataforma en la que muchos de ustedes deberían estar. Sí, les tocará navegar alrededor de mucha basura, incluso se indignarán cuando vean el grado de estupidez que se maneja ahí, pero si saben usar el buscador, comenzarán a encontrar contenidos que valen la pena y no están en ninguna otra parte. Como todo en la vida, es cuestión de saber filtrar, para quedarse con lo más provechoso.



Tal y como lo señalé en la columna de la semana pasada, ojalá ustedes, quienes me leen, se animen a generar contenido. Podremos ser viejos, chapados a la antigua, pero nuestra experiencia y lectura de la coyuntura no deberían quedarse relegadas al mundo tradicional. Como dijo el editorial de El País. “Soy mayor, pero no idiota”. Los espero en TikTok.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



