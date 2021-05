Spaces... ¿el renacimiento de Twitter?

En unos años, cuando hagamos memoria de las cosas importantes que sucedieron a principios de este siglo, sin lugar a duda, el nacimiento de las redes sociales estará en esa lista. En un lapso menor a 10 años surgieron unas empresas que revolucionaron el ecosistema de la comunicación, aplicaciones que desempeñaron un papel preponderante, por ejemplo, en la caída de regímenes autoritarios.

Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, Snapchat y LinkedIn, entre otras, fueron las primeras de la clase y sedujeron a millones de personas. Sería muy difícil comprender el mundo actual sin ellas, ya que cada una, a su modo, ha moldeado los últimos 15 años de nuestras sociedades.



Ahora bien, entre ese selecto grupo, hubo unas que lograron entender mejor las necesidades de la audiencia y evolucionaron sus plataformas para tener un crecimiento imparable. Es el caso de Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Twitter, tristemente, la más democrática de todas, se quedó estancada. En los últimos seis años, la plataforma de la opinión se paró en 330 millones de usuarios. Sus rivales, por el contrario, sobrepasaron los mil millones de usuarios hace varios años.



Twitter cometió un par de errores estratégicos imperdonables. Rechazó la compra de Instagram, cuando sus cofundadores preferían asociarse con el pajarito azul en vez de hacerlo con Mark Zuckerberg. Y dejó morir Vine, la aplicación de videos de seis segundos en la que nacieron muchos de los grandes influenciadores que hay en la actualidad y que hubieran jalonado millones de usuarios a su plataforma.



A través de Periscope, la herramienta de en vivos que adquirió en 2015, Twitter buscó modernizarse, pero sin mucha suerte. Facebook incorporó rápidamente la funcionalidad y anuló la costosa apuesta del entonces CEO de Twitter, Dick Costolo. Desde entonces, el pajarito ha estado noqueado. Valga decir, eso sí, que en términos financieros, la compañía comenzó a generar ganancias para sus accionistas en 2018.



La evolución de los productos a través de la fusilada de ideas o desarrollos de los rivales es algo muy común en el mundo de las redes sociales. Facebook ha sido una maga en ello. Twitter, siempre ética, no lo entendió y se dejó coger una ventaja que hoy parece irrecuperable. O quizás no, hace unos meses Twitter hizo lo que siempre despreció: el ‘copy/paste’. Agarró el concepto de la red por invitación, Clubhouse, de habilitar lugares para hablar en audio entre los usuarios, y creó Spaces.



Y Spaces, que llegó a Colombia hace un par de semanas, es una apuesta muy interesante. Cualquier usuario que tenga más de 600 seguidores la tiene habilitada. A quienes no sepan de qué hablo, se trata de un espacio en el que hasta 11 personas pueden intercambiar sus opiniones en vivo en audio. Hay un anfitrión, que es quien genera el espacio y este puede invitar a quien quiera y moderar el debate que se entable ahí.



¿Puede Spaces ser un detonante de nuevo crecimiento para Twitter? A juzgar por experiencias pasadas, difícil. Es una compañía experta en fagocitar cada una de sus apuestas. Adicional a eso, apenas invierten en campañas de mercadeo para dar a conocer sus nuevas funcionalidades. Se quedan en un comunicado en su blog y dejan que el usuario haga el resto.



No obstante, que Spaces puede tener una relevancia descomunal, no me cabe la menor duda. De hecho, su potencial para generar conversaciones menos violentas y oír la voz de quien uno solo ha leído, ya lo puede comprobar uno en Colombia. Pensadores, profesores, ciudadanos, políticos, periodistas y demás han acogido con mucho entusiasmo la funcionalidad.



En momentos en los que Colombia arde, los Spaces que se dan en el país son muestra de lo mucho que podemos lograr dialogando. A buena hora llegó Spaces aquí.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com