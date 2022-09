¿Sabemos qué es la transformación digital?

El término de moda en Colombia es ‘transformación digital’. Cada vez son más los artículos de prensa que hablan de ella; los foros que elaboran de su importancia proliferan; y en entes gubernamentales y empresas, señalan su implementación como la solución a los múltiples problemas que enfrentamos como sociedad. Sin embargo, el gran interrogante que me surge es si sabemos de verdad qué es, lo que implica y qué tan avanzados estamos en Colombia en este terreno.

A la pregunta de qué es, la respuesta dependerá de a quién se le haga. Un empresario seguramente dirá que es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el ciudadano, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Un ministro, en tanto, la enfocará a su cartera.

Creo que ahí está el primer error, que interpretamos la transformación digital como la aplicación a un particular y no a un todo. Es decir, esta se debería pensar, definir y aplicar al conjunto de la sociedad, y con ello me refiero no solo a la urbana sino, sobre todo, no dejar por fuera a la rural.

En ese sentido, la definición debería aproximarse más a que “es un proceso en el cual gobierno y empresas conforman un ecosistema transparente 100 % digital que facilita, en todos los aspectos, la vida de los ciudadanos, permitiéndoles ser más eficientes, defender de manera más eficaz sus derechos y abriéndoles la ventana a la generación de más oportunidades y mayores ingresos”.

En Colombia existen empresas muy avanzadas en sus procesos de transformación; en los últimos gobiernos se sentaron algunos cimientos claves, pero no los suficientes para decir que destacamos por encima de otros países de la región. Nos falta trabajo en equipo, falta una política que trascienda a un gobierno, una hoja de ruta a largo plazo que no se contamine de ideología.

Un país más equitativo, sostenible y próspero pasa hoy por la implementación de una transformación digital transversal a todos los sectores industriales y del Estado, y es algo que deben hacer de la mano Gobierno, Legislativo, Judicial y empresas. Tal ha sido el caso de Dinamarca, Corea del Sur, Inglaterra y Estonia, los países líderes en el mundo en este campo.

El caso de Inglaterra es interesante, pues su transformación comenzó en serio en 2011. Con la creación del Government Digital Service hace apenas 11 años, los británicos empezaron a estandarizar todos los procesos de las distintas entidades del Gobierno para facilitar la digitalización del Estado.

A la par: definió un plan en conjunto con el sector empresarial para invertir en infraestructura de primer nivel; dio todo tipo de facilidades y capacitaciones para que toda clase de empresas aprovecharan el ‘big data’ para la ejecución de procesos; construyó un régimen regulatorio flexible y blindó todo el esquema con un sólido marco de ciberseguridad. Al sector de la educación, colegios y universidades le correspondió, por su parte, capacitar a la ciudadanía en la Inglaterra del futuro.

En poco más de una década, Inglaterra entró en el podio de los países más avanzados en transformación digital. A Dinamarca le tomó casi 20, y a Corea del Norte, más de 30. ¿Y Colombia? Nuestras circunstancias no son fáciles y sería ingenuo pensar que podemos replicar los modelos antes mencionados. No tenemos ni la plata, ni la voluntad ni la cultura de trabajo en equipo, a excepción de los paisas.

No obstante, ya hay una conciencia de este tema en nuestro país y hay personas que saben mucho al respecto. Ahora lo que necesitamos es que se junten, independientemente de sus posiciones políticas, y logren trazarnos una senda y un punto de llegada para que podamos remar todos hacia allá. Colombia no puede perder este tren.

DIEGO SANTOS

Analista digital diegosantos1978@gmail.com

