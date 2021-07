Rusia ataca de nuevo, y tiene pinta de que no va a parar

Apenas unas semanas después de la reunión que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo con su homólogo ruso, en Suiza, en la que el mandatario norteamericano le pidió a Vladimir Putin que frenara los ciberataques globales que se originan en Rusia, y que apuntan particularmente a EE. UU., la organización cibercriminal rusa, REvil, lanzó el mayor ciberataque conocido hasta el momento.

El fin de semana del 4 de julio, fecha en la que se celebra la independencia de EE. UU., REvil penetró en los sistemas de la empresa de software Kaseya y con ello logró secuestrar los datos de casi 1.500 empresas, muchas de ellas pequeñas, a nivel mundial, que usan los programas de Kaseya. La magnitud del ataque fue tal que REvil pasó de representar el 11% de los ransomware del mundo, a un 42 por ciento.



Si bien el terrorismo informático ruso no es nuevo, éste se ha disparado durante el gobierno de Biden, y aunque no se ha demostrado plenamente que sea una política del Kremlin, se cree que las autoridades rusas han sido muy laxas con los hackers, quienes pese a haberles ocasionado multimillonarias pérdidas a múltiples compañías y haber alterado elecciones presidenciales en varios países, siguen operando libremente.



El viernes pasado, Biden llamó a Putin y le dio un ultimátum. Un asesor cercano a Biden que habló con la prensa bajo condición de anonimato dijo que EE. UU. comenzará a tomar una serie de represalias clandestinas y otras manifiestas y visibles, pero existe mucho escepticismo sobre qué tan fuerte responda Washington. Y si es capaz. Hasta el momento, las autoridades gringas parecen paralizadas y desconcertadas ante tanta vulnerabilidad.



Y es que no es fácil determinar qué camino tomar. Biden tiene la presión de tomar medidas que eliminen la imagen de debilidad que está proyectando su país ante el mundo, pero al mismo tiempo está maniatado a una respuesta proporcional y que no contribuya a un escalamiento de hostilidades que no sería beneficioso para nadie.



Durante el gobierno de Donald Trump, éste reforzó una doctrina en la que el presidente tendría la opción de lanzar un ataque nuclear a Rusia, China o Corea del Norte si Estados Unidos se ve amenazado por un ataque que ponga en riesgo la integridad de sus ciudadanos. Un ciberataque está incluido dentro de estas amenazas.



¿No es algo exagerado? No. Hace unos meses, la organización rusa DarkSide, puso en jaque todo el suministro de gasolina de la costa este norteamericana. Los hackers, en ese orden de ideas, podrían apagar toda la red hospitalaria del país, lo que amenazaría la vida de cientos de miles de personas. A su vez, podrían ocasionar el quiebre de muchas pequeñas empresas y provocar un cataclismo económico de proporciones desconocidas.



Si bien creíamos que la Guerra Fría tuvo un punto y final a finales del siglo pasado, pareciera que apenas fue un punto y aparte. El mundo digital está abriendo un capítulo con una nueva modalidad de provocaciones y enfrentamientos, pero son los rusos quienes tienen esta vez la ventaja. Su infraestructura para hacer daño está bien tejida, cuenta con operativos en múltiples partes del mundo y aprovecharon la calamitosa política de America Primero de Trump para fortalecerse y consolidarse.



Si bien el Washington Post le dedicó dos páginas a la posibilidad de responder con un ataque nuclear a un futuro ataque ruso, algo que no va a suceder, ni debería, estamos ante un problema global, en el que los países que defienden las libertades y la democracia tienen un obligación moral de abordar en conjunto.



En un mundo interconectado, un ataque a una empresa de software gringa, puede afectar a toda una industria colombiana. Venezuela está con los rusos. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? 2022 nos aclarará el panorama.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com