Relato de un adicto a las redes sociales

Hola, soy Diego, y soy un adicto a las redes sociales. “¿Por qué dices eso?”. Mi rutina así lo indica. Me levanto a las 5:30 a. m. y lo primero que hago es revisar cada una de mis cuentas. Tengo cinco. Permanezco de 30 a 40 minutos viéndolas. Lo mismo hago por la noche, solo que ahí se me pueden ir dos horas o más. “¿Eso es todo?”. Durante el día no pasan 20 minutos sin que las abra para revisar si alguien le dio un ‘me gusta’ a algunas de mis publicaciones.

“Bueno, pero eso es normal, eres un creador de contenidos. No seas exagerado”. Los niveles de ansiedad, amargura, distracción y angustia se me han disparado. No diría que a niveles preocupantes, aunque no soy un especialista en salud mental para asegurar eso, pero cada día siento que estoy más llevado de las redes. “¿Cómo así?”. Pues así, en vez de disminuir o tratar de disminuir su consumo, lo voy aumentando.



Mis hijas, por ejemplo, me lo dicen. ¿Por qué estás todo el tiempo pegado al celular, papi? “¿Y tú qué respondes?”. Que estoy trabajando. “¿Y estás trabajando?”. Si y no. “¿Es decir?”. Bueno, probablemente no. De hecho, en el transcurso de lo que va de esta columna he cogido el celular 12 veces. Casi que de a una vez por línea escrita. ¿De trabajo? De ansiedad.



No sé si soy un caso perdido. Quizás así como hay gente que se ha dejado llevar del alcoholismo o las drogas, inconscientemente ya haya tomado la decisión de dejarme llevar por las redes. “No eres el único”. Lo sé, pero no todos son conscientes de que padecen esta adicción. Se puede palpar en la calle, entre amigos, con la familia. Avanzamos hacia una sociedad de entes presentes no presentes. “Estamos, pero no estamos”. Tal cual. Perdón, volví a coger el celular.



“¿Y por qué decides escribir esto?”. Porque el sábado, en uno de esos arrebatos de cordura que aún tengo, salí con mi familia a un almuerzo largo y decidí dejar mi celular en la casa. “¿Te costó tomar la decisión?”. No, lo dejé y ya, sin pensarlo mucho. “¿Y?”. En algún punto mi hija menor me pidió que le prestara el celular. Le dije que lo había dejado. Me preguntó por qué. Quiero estar con ustedes. Me abrazó con cara de alegría y de alivio.



“¿Y qué más?”. Conversé por primera vez con mi señora en mucho tiempo. “¿En mucho tiempo?”. Sí, no recuerdo la última vez que estuvimos en ese plan, tranquilo y sin estar mirando el celular cada minuto. “¿Ella también?”. Aquí estamos hablando de mí. Terminamos sentados en la mesa de unas amigas de ella, que nos encontramos por coincidencia, y pude sostener una maravillosa conversación durante casi dos horas con el grupo. Estuve estando. “¿Y el resto?”. Nadie miró el celular ni una sola vez.



“Entonces sí tienes un problema”. Pues eso te he dicho. “¿Siempre respondes así de agresivo?”. Cada vez más, pero no sé si es producto de lo que me generan las redes. “¿O la pandemia?”. Redes, pandemia, la contienda electoral, la visceralidad, la guerra en Ucrania. Es una suma de todo, pero en redes es donde mastico, digiero y expulso todo. Y sin quererlo, supongo, lo extrapolo a mi mundo exterior.



“¿Ha pensado en hablar con alguien?”. No sé con quién deba hablar de esto. ¿Un psicólogo, un psiquiatra? La verdad me da un poco de vergüenza. “¿Por qué?”. No sé, un síntoma de debilidad de carácter, de personalidad, de quedar expuesto. “Veo”. Sé que no debería ser así. “Y sigue mirando el celular”. Sí, ya van 28 veces que lo veo.



“¿Y por qué no repite el ejercicio del sábado?”. Lo haré. Me gustó el resultado, pero sé que debo buscar ayuda para salir de esto. “¿De qué?”. De mi enajenación del mundo. O mejor dicho, del aislamiento al que me dirijo. Me estoy convirtiendo en un avatar en mi propio metaverso. “¿Qué?”. Eso da para otra columna.



Le leí la columna a mi hija mayor. ¿Y qué dijo? Obvio, necesitas ayuda, papá. Yo te ayudo. Treinta veces.



DIEGO SANTOS

Analista digital

