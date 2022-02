Redes, defensa del anonimato y el Marymount

A mediados de la década pasada, en medio de un ambiente bastante caldeado en Twitter, surgieron voces poderosas que le pidieron al entonces presidente de Twitter, Jack Dorsey, eliminar el derecho al anonimato en la plataforma. Tal era el grado de visceralidad que se estaba dando en la red que el movimiento cobró bastante fuerza, inclusive en el interior de la empresa.

Dorsey, terco y decidido, consecuente con su estilo gerencial de siempre, no se anduvo por las ramas y su respuesta fue contundente: no, así la red estuviera estancada en crecimiento y arrojando números rojos. Desde que cofundó Twitter en 2006, uno de sus valores irrenunciables fue el defender el derecho al anonimato, sobre todo para aquellos que quisieran denunciar conductas impropias o abusivas y que jamás lo harían públicamente por temor a represalias.



Es cierto que el anonimato ha sido mal utilizado por muchas personas, cobardes e irresponsables que crean cuentas anónimas para insultar, agredir y amenazar, así como para difundir noticias falsas o jugar a sembrar caos y pánico. Pero el comportamiento de estos no puede vulnerar el derecho a anonimato de quienes lo necesitan para poder presentar denuncias válidas y necesarias para la construcción de una mejor sociedad.



Gracias, en parte, a esa defensa de Dorsey, la semana pasada comencé a recibir unos mensajes por Twitter, de cuentas anónimas, que me hablaban de unos presuntos casos de abuso sexual en el colegio Marymount de Bogotá.



Debo confesar que al principio, con escepticismo, no le presté mucha atención y pensé que se trataba de una de esas campañas de desprestigio donde uno cumple la función de bobo útil. No obstante, las denuncias eran tan serias que continué hablando con esas personas.



¿Por qué no denunciaban ellos?, les pregunté. “Mis hijos están en el colegio y tengo mucho miedo de que tomen represalias contra ellos”, me dijo una madre. “Ya hemos planteado el tema entre papás del curso y hay quienes dicen que esto se debe manejar de manera interna, no pública”, señaló un padre. “Es que el colegio está borrando los mensajes de reclamo que tenemos en grupos internos”, replicó otra.



Ante la impasividad del colegio y la anestesia del silencio que quería aplicarle a su comunidad, comenzó a crecer el número de papás, estudiantes y exestudiantes que acudieron a redes para manifestarse. Crearon el numeral #MarymountNoMasSilencio en Twitter; en grupos de Facebook aumentaron los testimonios de abusos y denuncias de encubrimiento de la rectora y su equipo de trabajo.



El ruido de redes llevó a que los medios de comunicación comenzaran a registrar lo que estaba sucediendo. La revista ‘Semana’ entrevistó a una de las exestudiantes, que dijo haber sido abusada por el profesor Mauricio Zambrano. Por cierto, Zambrano, quien fue retirado del colegio, hoy sigue libre.



La lupa de los medios, así como la incesante presión de padres y exalumnas en redes, llevó a un miembro de la junta directiva a dimitir por la inoperancia de esta. Media hora después de ese anuncio, la junta informó que había acordado con la rectora su salida de la institución.



En momentos en los que muchos estamos siendo tan críticos con las redes que hasta hemos pedido regularlas y amarrarlas a unas reglas, el episodio del Marymount nos debe llevar a una profunda reflexión sobre su gran valor. Sin ellas, es probable que el Marymount continuara con el profesor Zambrano y la rectora María Ángela Torres, y con ellos ahí, la perduración de una complicidad para que continuara el abuso de muchas otras niñas.



P. D.: En Instagram, en 2021, crearon la cuenta @denuncias_uao, donde varias estudiantes han publicado testimonios de presuntos abusos en la Universidad Autónoma de Occidente. Las redes sirven, pero ojo, las denuncias hay que hacerlas ante la Fiscalía.



