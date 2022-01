Quiero ser un influenciador, pero no sé cómo

Cada día son más las personas mayores de 45 años que quieren sumergirse en lo digital, particularmente en el universo de los influenciadores. Distintas son las razones que los motivan. Algunos quieren compartir su conocimiento y generar pequeñas comunidades para interactuar con estas, otros ven una oportunidad para hacer crecer sus emprendimientos, y no faltan quienes quieren generar ingresos adicionales en sus finanzas. A la luz de los 3.000 millones de pesos mensuales que al parecer gana el influenciador paisa Yeferson Cossio, hasta a mí me dan ganas de ser uno.

Independientemente de la razón por la que quieren entrar a formar parte de este club, la manera y estructura para hacerlo son las mismas: definir claramente el objetivo, lo que dará claridad sobre las redes en las que se debe estar; armar una estrategia de contenido y de distribución de este, estructurar una parrilla, producir el contenido, hacerle seguimiento e interactuar copiosamente con la audiencia.



Suena sencillo, pero no lo es. Son tantas las variables que se deben tener en cuenta que convertirse en un buen influenciador requiere de una disciplina militar y una estructura de trabajo ordenada. La frustración que manifiesta la mayoría es que no obstante subir contenido en redes, no logra crecer. ¿Por qué? Porque carece de disciplina y de estructura. Para ser un influenciador no se requiere de un doctorado, pero sí de estar dispuestos a invertir varias horas al día en la tarea.



Hay influenciadores de todo tipo. Los que hablan de productos tecnológicos, de ropa deportiva, de cine, de literatura, estilo de vida, etc. Referentes los hay por todas partes y es crítico estudiarlos antes de empezar el camino. Por ejemplo, quienes quieran centrarse en viajes deberían ver a Casey Neistat y a FunForLouis, inclusive los de Luisito Comunica o el colombiano Camilo Duque.



Estos referentes dan ideas, clarifican conceptos y son una guía magnífica para que uno pueda montar su propia estrategia. Es cierto que aquí estamos hablando de los más profesionales, pero muchos de ellos arrancaron como ustedes, de cero, sin siquiera tener idea de cómo editar videos, por ejemplo. Algunos se estarán preguntando en estos momentos: ¿y si no sé editar videos? Se aprende. Tutoriales abundan en YouTube. Leonardo Castro Rodríguez, uno de los mejores editores de video que hay en Colombia, le dedica varias horas a la semana a aprender nuevas técnicas de edición en YouTube.



Un influenciador no necesariamente debe hacer video. Puede centrarse en hacer fotos, dibujos o solo texto, pero el video es lo que manda hoy en el mercado y entre la audiencia. No hace falta comprar computador, ni una supercámara. Hoy, con un teléfono inteligente se puede grabar y editar videos de altísima calidad.



Pero, volviendo al asunto central de esta columna, si usted es esa persona que está contemplando intentar ser influenciador, sepa que es otro trabajo. No es hacer un contenido, subirlo y ya. Es trabajar en una estrategia, preproducir el contenido, editar usando efectos de sonido, encontrando una tipografía que seduzca, que conecte, es estudiar minuciosamente qué hace cada red social y qué herramientas ofrece, es diseñar la foto miniatura cuando se cuelgue un video, por ejemplo. Son muchas, muchísimas cosas, entre ellas operativas.



‘¡A los 50 años qué me voy a poner a hacer tanta cosa!’, dirá usted. Pues vale la pena. Esta no es una columna para disuadirlos de hacerlo, sino persuadirlos a lanzarse. El mundo necesita a más adultos generando contenido. Contenido e ideas con la voz de la experiencia. Sería, sin duda alguna, una manera de combatir tanta ignorancia que se ha apoderado de nosotros. Y, por supuesto, para ustedes, una oportunidad de reinventarse en un ecosistema cada vez más digital.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí).