¿Quién dijo que se debía pagar quincenal o mensualmente?

Que tire la primera piedra quien no se haya visto apremiado económicamente días o semanas antes de que le pagasen su salario. Esa angustia que sienten muchos por no poder pagar un servicio público, la cuota de la tarjeta de crédito, la administración o incluso el arriendo indirectamente tiene un costo elevadísimo para las empresas.



Según varios estudios, al menos el 72 por ciento de los empleados experimentan algún tipo de estrés financiero una vez al año; el 35 por ciento se queda sin plata entre cada pago salarial, y tres veces al año es el promedio de los que no pueden cumplir con sus obligaciones, todo un caldo de cultivo para la onerosa insatisfacción laboral.

Ese estrés y asfixia que se apoderan de los trabajadores que padecen esta situación generan un amplio descontento en ellos, pierden el foco, la motivación y dejan de rendir a su máximo nivel. Según una encuesta de Gallup, este fenómeno le cuesta a la economía miles de millones de dólares. Y mientras esto sucede, según cifras de la Ocde, las empresas de los países que forman parte de esta organización retienen, en cualquier momento del año, al menos 1 billón de dólares en salarios que ya fueron trabajados por los empleados. Nuestros abuelos, padres, e inclusive nosotros nos adaptamos a unas políticas globales de pago salarial quincenal o mensual, y si bien nos hemos quejado de ellas, nunca ofrecimos una alternativa viable para que las empresas cambiaran dicha modalidad de pago. No obstante, la tecnología permitió que siete años atrás ciertos emprendedores audaces comenzaran a ofrecer una alternativa: salario bajo demanda.



¿Qué es? Es una modalidad de pago que está cobrando cada vez más fuerza y permite que el empleado pueda acceder de forma inmediata al salario ya devengado. Es decir, si este lleva cinco días del mes trabajados y necesita ese dinero, podría obtenerlo. Walmart, Amazon, PayPal y Krogers adoptaron este mecanismo.



El darles esta flexibilidad a los trabajadores definitivamente les brinda una tranquilidad que debería ser vista como una inversión por las empresas. ¿Por qué habría de esperar una persona a que le paguen las 40 horas que trabajó la primera semana del mes hasta el 30? Para aquellos cuyos salarios no son muy altos les representaría un beneficio muy grande que se traduciría en un agradecimiento con la empresa. Y para esta última, una manera de generar lealtad y retención, lo que cada vez es más difícil de encontrar.



Aunque las empresas vienen haciendo esfuerzos muy grandes por generar mejores condiciones para los suyos, muchas aún están amarradas a formas arcaicas de operar y tratar con sus trabajadores. Y estos se están cansando.



Hoy más que nunca urge ofrecerles a los empleados la mayor flexibilidad posible para que estén motivados. Claro, no faltará el empresario o dueño de empresa que considere el salario bajo demanda como una irresponsabilidad, o tilde la idea de inútil. Quizás les parezca un tema engorroso y complejo de implementar.



La complejidad como tal no recae en las empresas que decidan dar este paso. Hay compañías que se dedican a hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, ZayZoon, DailyPay y ActivePay se han consolidado en ese mercado.



En Colombia aterrizó hace poco la española Payflow para explorar el mercado, y ya incorporó al sistema a Supplos, Plastihogar, Joyería Cano y Martín Pescador. A través de una aplicación, los empleados de estas empresas pueden gestionar sus finanzas en el día a día, y así dejar de angustiarse ante sus obligaciones financieras. A su vez, también pueden implementar planes de ahorro.



Definitivamente, el mundo está cambiando y la tecnología se está poniendo del lado del trabajador. Será interesante ver si más empresas colombianas le jalan a esta apuesta.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



