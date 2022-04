¿Qué tanto cambiará Twitter con la llegada de Elon Musk?

Sin lugar a duda, la noticia tecnológica de la semana pasada fue la compra de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de un 9,2 por ciento del paquete accionario de la red social Twitter. El hecho, como era de esperar, puso a hablar a todo el mundo sobre por qué el dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company quiso convertirse en el mayor accionista de una empresa que se quedó estancada hace tiempo en crecimiento de usuarios (396 millones en la actualidad).

Desde 2015, Twitter apenas ha sumado a su base 80 millones de usuarios nuevos. Claro, no es una cifra desdeñable, pero palidece en comparación con TikTok, Instagram y Facebook, que están en otras ligas. Por poner un ejemplo, en 2018 TikTok tenía 133 millones de usuarios. A principios de 2021 la cifra llegó a los 1.000 millones. Solamente en la India, en 2020, unos 100 millones de personas descargaron la aplicación.



¿Una cuestión de ingresos? Tampoco. Si bien Twitter comenzó a reportar utilidades por primera vez en 2018, los ingresos brutos de 5.000 millones de dólares en 2021 son calderilla frente a los 117.000 millones que obtuvo Facebook en el mismo periodo.



¿Entonces? Musk quiere tener una voz dentro de Twitter. El físico y emprendedor sudafricano es un tuitero consumado. Tiene más de 80 millones de seguidores y en varias ocasiones ha cuestionado ciertas políticas y herramientas de la plataforma del pájaro azul. Con su participación, Musk ha adquirido un puesto en la junta directiva de la compañía, lo que le permitirá participar en discusiones sobre decisiones importantes que se vayan a adoptar. Más allá de las teorías de la conspiración que se inventan algunos, como que Musk compró para que le devolvieran la cuenta al expresidente Donald Trump, o que tiene unas desmedidas ansias de poder y quiere hacerse con el control total de Twitter, la realidad es que Musk va a imprimirle a la empresa una visión innovadora como pocos. El analista Timothy L. O’Brien, de Bloomberg, señala que Musk entra a una compañía que nació en 2006 de la innovación pero que tuvo una visión muy corta, quedándose rezagada mientras sus otrora rivales crecían desmedidamente. “Musk es un innovador y un visionario. Con él llega esa esencia que le falta a Twitter”.



Dicho esto, ¿qué Twitter comenzaremos a ver? Es probable que no se vean muchos cambios este año. Musk apenas está llegando, y las dinámicas internas de Twitter son complejas. Si bien es hoy el máximo accionista, no goza de la mayoría para poder inclinar la balanza en propuestas que él sugiera, como el no censurar a nadie en la plataforma, o agregar la función de edición de los trinos ya publicados.



Desde su cuenta, Musk ha dejado claro que no será un miembro de junta que se va a quedar cruzado de brazos. Tímido no es, y seguramente se darán álgidas discusiones como nunca antes. Y esto es importante, pues durante muchos años Twitter se frenó en seco y dejó de sorprender a los usuarios. La plataforma no supo entender hacia dónde avanzaban los gustos de las audiencias y desaprovechó oportunidades monumentales como el poder comprar Instagram o haber crecido la red de seis segundos, Vine.



El primer cambio que se verá en Twitter será interno. La influencia y el halo de Musk cambiarán el metabolismo de una empresa paquidérmica en toma de decisiones. Ello derivará en la generación de ideas más audaces y en ejecuciones estratégicas más rápidas.



Twitter pedía un remezón a gritos desde hacía muchísimos años, y este llega hoy de la mano de un emprendedor tan brillante como polémico. Va a ser fascinante observar de cerca la transformación que comenzará a darse en una red que ha tenido un impacto muy fuerte en la forma como nos comunicamos e informamos. La pregunta es si habrá un cambio para bien o para mal.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí).