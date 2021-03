¿Por qué ha bajado el rendimiento escolar de nuestros hijos?

Mis dos hijas, una de ocho años y la otra de siete, han sido buenas estudiantes. Claro, hay una que es más aplicada que la otra, pero en líneas generales, ambas han demostrado buenas aptitudes escolares. Esto, importante aclarar, era antes de la pandemia, cuando iban todos los días al colegio. Ahora, en medio de la virtualidad y semi-presencialidad, no son tan laboriosas.

O digamos, sin ánimo de ser un padre injusto, no están obteniendo las mismas calificaciones de otrora. ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿No les interesa aprender? ¿Por qué les cuesta tanto prestar atención y hacer las tareas?, son algunas de las preguntas que nos hacemos la mamá y yo frente a su actual rendimiento.



Sin lugar a duda, el giro tan radical en las rutinas de aprendizaje de cada una explica, en cierta manera, el cambio. No es lo mismo atender un salón de clase con una profesora y rodeadas de amigos que estar seis o siete horas solas frente a una pantalla en la casa, con una interacción artificial a la que no estaban acostumbradas.



Pese a que los papás estamos encima de ellas lo más que podemos e inclusive les habilitamos un espacio con nosotros, en la sala de la casa, para poder supervisarlas de manera permanente, los resultados nada que mejoran.



Hablamos con varios padres de familia y las respuestas suelen coincidir: están sobre expuestas a la pantalla, los colegios no estaban preparados para este nuevo sistema de enseñanza y si bien han ido mejorando sobre la marcha, el método de educación online aún no está del todo definido para que sea igual de eficaz que el presencial, sobre todo en la etapa colegial.



Si bien esas respuestas las llevamos asimilando desde hace un buen tiempo, éstas no nos dejan del todo convencidos. ¿Qué es lo que hay realmente de fondo? ¿Qué efectos tiene sobre el menor aprender pegado a una tableta, celular o computador frente a un libro, por ejemplo? Ya no es un secreto que la ansiedad se ha apoderado de muchos papás al ver que sus hijos no están aprendiendo como deberían, por más beneficios que le haya dado la tecnología a la humanidad.



En búsqueda de una explicación más científica nos topamos con un artículo fantástico del 'The New York Times', bien documentado, y que permite comprender lo que les está sucediendo a nuestros niños. El mundo digital y las pantallas, diseñados para que consumamos contenidos de manera muy rápida, casi que vertiginosa, impiden obtener la capacidad de concentración necesaria para retener la información como deberíamos, particularmente entre los menores.



"Con los niños la enseñanza debería girar en la medida posible en torno a libros impresos. El mundo impreso permite que papás e hijos interactúen mejor con el idioma, con las preguntas y respuestas, con lo que llamamos la 'lectura dialógica'. Muchas ‘e-books’ y aplicaciones tienen demasiados distractores", señaló en el Times la profesora Naomi Baron, autora del libro "Cómo leemos ahora: opciones estratégicas para impreso, pantalla y audio".



La enseñanza en digital, si bien tiene algunos beneficios, se recuesta mucho en la recompensa para hacer del aprendizaje un juego, señalan estudios. Eso ha llevado a que se haya disminuido el tiempo entre papas e hijos, inclusive de profesores y estudiantes, de discutir temas a profundidad. La lectura en papel permite un aprendizaje integral, lleva a los niños a sumergirse en un tema y resolver interrogantes que no suceden frente a un computador.



En conclusión, los libros en texto deberían seguir siendo el material predominante de aprendizaje entre estudiantes de colegio. Pese a la voracidad de la tecnología de acaparar nuestras vidas, siempre habrá algunas cosas tradicionales, de vieja data, milenarias, que lo virtual jamás reemplazará. La lectura en papel es una de ellas. O debería serlo.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com