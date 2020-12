‘Podcasts’ y más ‘podcasts’…

En la mitad de la sala de redacción de EL TIEMPO hay una especie de set radial. No es una cabina como la que uno se encontraría en Caracol Radio o en La FM, pero sí tiene sofisticados micrófonos y audífonos de la más alta calidad.



Los periodistas de las más de diez secciones que tiene el diario capitalino se turnan ese espacio para hacer programas.

En ese punto, cercano a la mesa central, han nacido ‘podcasts’ muy interesantes: ‘W6’, ‘El Primer café’, ‘Degeneradas’, ‘Contraataque’ y ‘No es hora de callar’, entre otros, son algunas de las producciones semanales con las que EL TIEMPO está diversificando su oferta informativa para sus más de 30 millones de usuarios únicos mensuales.



Si bien las cifras de oyentes de estos programas no son públicas, el hecho de ver tantos ‘podcasts’, y que no hayan cerrado ninguno, da cuenta de la apuesta que está haciendo esta Casa Editorial por un formato que viene cobrando una fuerza inusitada en los últimos años, particularmente en Estados Unidos y en Europa, donde el porcentaje de penetración ya supera el 30 por ciento.



Si bien en Colombia aún estamos gateando en este segmento, EL TIEMPO es uno de varios medios de comunicación que han entendido el enorme potencial de este formato narrativo.



Apenas en 2015, los ingresos por publicidad en este universo fueron de 105 millones de dólares a nivel global. En 2018 se dispararon a 479 millones de dólares y para 2021, según Statistica, se pronostica que superen los 1.000 millones de dólares.



Ya hay jugadores con apuestas agresivas. Spotify cerró recientemente un acuerdo de exclusividad por 100 millones de dólares con el ‘podcast’ Joe Rogan Experience. Desde que se lanzó, el 24 de diciembre de 2009, el comediante y presentador Joe Rogan ha emitido 1.570 episodios. Kanye West, Elon Musk y Mike Tyson han sido algunos de sus invitados.



Como todo en el mundo digital, quien golpea primero golpea dos veces. Nuestro país, que es muy radial, tiene una oportunidad de oro para posicionarse como una referencia. No solo tenemos grandes voces, sino grandes narradores. El abanico de posibilidades para desarrollar ‘podcasts’ diferenciales es infinito, y lo bueno es que no es un tema de costo, sino de la calidad del contenido.



La revista ‘Bocas’, con sus entrevistas, se sienta sobre una mina de oro, por ejemplo. Johana Bahamón podría desarrollar unas historias esperanzadoras de las mujeres en prisión. Mauricio Silva, con su voz cautivadora, transportarlo a uno a las mejores cocinas y sabores del país. Alejandro Riaño, combinando su sentido del humor con su faceta de solidaridad, podría hacer unos recorridos irrepetibles por Colombia. Historias es lo que nos sobra.



El audio digital fue uno de los formatos que más creció a nivel de publicidad en Colombia de 2019 a 2020. Las cifras son muy pequeñas todavía, casi tan insignificantes como para que los equipos de publicidad salgan a buscar clientes, pero ahí llegaremos.



Lo bueno es que hacer ‘podcasts’ está al alcance de la mayoría. No se necesitan grandes equipos para desarrollarlos. Inclusive, siendo recursivos, un solo celular bastaría, pero lo ideal sí es tener computador, para poder editar los audios.



En YouTube se encuentran cientos de tutoriales de cómo hacer uno, dónde alojarlo, los aparatos que se necesitan, el ‘software’, gratis o pagos, de edición, entre muchos otros… Claro, no todos tendremos el talento, pero esta es una nueva puerta que se nos abre a los generadores de contenido que no deberíamos desaprovechar.



Sebastián Camelo es un colombiano que hace un par de años, sin haber hecho radio jamás y sin ser periodista, se lanzó al agua con un ‘podcast’ sobre asesinos en serie: ‘Serialmente’. Con disciplina y una constancia admirables se convirtió en una de las figuras más escuchadas en América Latina. Su programa es hoy uno de los más oídos en español en Spotify. Llegó la hora del ‘podcast’. ¡Feliz año!



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com