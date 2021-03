Páginas inútiles útiles de la web...

El 99 por ciento de las personas que leen esta columna se comportan de la misma manera cuando acceden a internet. Aunque no necesariamente en este orden, entran a eltiempo.com u otro medio de comunicación, navegan por Facebook, otros lo hacen en Twitter, se conectan a WhatsApp y ‘googlean’ algo de su interés.

Alguno que otro avezado, con seguridad, se aventurará a conocer algo más de este universo digital tan fantástico, pero en líneas generales tenemos, en la web, un comportamiento robótico casi tan aburrido como una relación de pareja de 20 años.

El fin de semana que acaba de pasar me senté frente a mi computador y quise imprimirle un poco de picante a mi romance con internet.



Tras un par de horas comencé a toparme con páginas inútiles relativamente útiles, algunas ingeniosas, entretenidas, aunque la mayoría, muchas, infumables.

Ninguna de las páginas que mostraré a continuación les cambiará la vida, pero, puestos a perder el tiempo como lo hacemos en Facebook todos los días, los invito a que pierdan el tiempo de otra manera.



* * *



Gnoosic.com es un buscador gratuito de música que le pide al usuario introducir tres grupos musicales o cantantes que le gusten para arrojar un listado de artistas recomendado con base en las preferencias musicales que indicó.



Me incliné por Bon Jovi, Gun’s & Roses y Sebastián Yatra y me recomendó a Rhino Bucket y a Lasso. No conocía a ninguno de estos dos últimos.



* * *



The Quiet Place Project requiere tres minutos de su tiempo, dejar el celular al lado y centrarse solo en la pantalla. Con la tecla espacio, la página lo lleva a uno a un proceso de relajamiento interesante que lo calma a uno. ¿Cómo? No sé, pero lo hace. Muy bueno cuando uno está irritado en la oficina. No cuente hasta 10 para calmarse. Entre a la página.



* * *



Zero Dollar Movies, para los amantes del cine, es una página que aglutina más de 15.000 películas, en distintos idiomas, que se encuentran subidas en su totalidad en YouTube.



Hay mucho título basura, pero encuentran joyas de Hitchcock, por ejemplo. Cierto que tenemos Netflix y otras plataformas OTT, pero la virtud de esta página es que es gratis.



* * *



Patapap.com habilita las letras del teclado como teclas de sonido. Para los usuarios más musicales puede resultar entretenido. Y para los no musicales, también. Es una completa perdedera de tiempo, pero quien es creativo podría sacar un buen contenido de esto. TikTok está lleno de estos exitosísimos huesos.



* * *



The Art of Manliness es un espacio totalmente inútil, aunque divertido, lleno de artículos y consejos de cómo ser un hombre de los de antaño, de esos hombres al estilo James Dean. Uno de los artículos es cómo romper una puerta como un hombre. Hacerlo con el hombro y saltando no es de hombre. No lo digo yo, sino la página.



* * *



Hacker Typer da vergüenza ponerlo en este espacio, pero si alguna vez quiso saber cómo programan y escriben a toda velocidad los hackers, en esta página usted es el pirata informático. No es una página del todo inútil. Para la grabación de un contenido donde necesite de un personaje echando código, aquí lo puede hacer.



* * *



Lista de perros es una página de Wikipedia que clasifica centenares de perros que han aparecido en la televisión o en el cine, de perros de guerra, abandonados, etc... Son perros destacados, y cada cual tiene su pequeño relato. Magnífico para los amantes de perros o para contarles historias a sus hijos.



Aparecen dos perras colombianas legendarias. Ágata y Sombra. La primera era tan efectiva detectando droga que la mafia le puso precio a su cabeza: 10.000 dólares. La segunda es responsable de más de 200 arrestos y de la incautación de 9 toneladas de droga. El ‘clan del Golfo’ también le tiene precio a su cabeza.



En fin, disfruten estos sitios inútiles útiles. Sean curiosos. Feliz mes de marzo.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com