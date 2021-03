‘Oh, boy’, el retorno del todopoderoso Mickey Mouse

Cuando muchos pensábamos que Netflix ya había definido el universo de las plataformas OTT –aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de internet en lugar de televisión por cable o satélite–, el icónico ratón de Walt Disney, Mickey Mouse, pateó el tablero y puso el actual modelo a temblar. Para su beneficio, claro está.

En menos de un año, Disney Plus, la plataforma por ‘streaming’ de Disney, ha logrado que casi 100 millones de personas se suscriban a su servicio. El rey del mercado, Netflix, cuenta con 203 millones de suscriptores, pero le ha tomado casi una década llegar a esta cifra. Amazon Prime, otro de los grandes, tiene más de 150 millones; Hulu (propiedad de Disney), 35 millones, y HBO, 37,7 millones.



Tanto Amazon como Hulu y HBO copiaron, en mayor o menor medida, el modelo Netflix: oferta de un nutrido catálogo de grandes producciones para ser consumido a criterio de cada usuario. La fórmula, claro está, funcionó. En los últimos años, millones de personas fueron cambiando sus hábitos de consumo de series y películas, adaptándose a la fórmula Netflix. Los grandes perjudicados fueron las estaciones de televisión tradicionales y los servicios por cable.



Disney retó el sistema. Recostado en su poderoso catálogo de producciones, que apela a todo el público, desde los más viejos a los más jóvenes, le apostó a lo tradicional: series cuyos capítulos no liberaba en una tanda, sino semana a semana. Tampoco se ha enloquecido financiando centenares de megaproducciones ni ha anunciado alianzas con grandes directores o actores. A su vez, no ha recurrido a costosos lanzamientos de cada producto.



¿El resultado? La empresa del simpático ratón está sembrando miedo en sus rivales. Algunos estudios señalan que en menos de cinco años, Disney Plus superará en usuarios a todos sus competidores. Si lo logra, su estrategia de fusionar el mercadeo de la vieja escuela con el mundo de ‘streaming’ moderno reivindicará el pasado y llevará a replantear estrategias de otros sectores que están viviendo sus propias transformaciones radicales.



Con la irrupción de Netflix, todos aplaudimos la posibilidad de encerrarnos un fin de semana a ver la serie del momento. Nos pareció subliminal el pagar unos 20.000 pesos para poder ver películas de todo el mundo cuando quisiéramos y donde quisiéramos. Pero Disney piensa distinto. La posibilidad de generar publicidad semana a semana, en el mundo de las redes sociales, es una oportunidad única para captar y cautivar a la audiencia.



Y es cierto. Durante la serie de Caracol ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’, no hubo semana en la que no se hablara de la producción durante los tres o cuatro meses de emisión de esta. ¿Hubiera sido tan exitosa de haber liberado todos los capítulos de un solo tacazo? ¿Se habría generado la misma conversación? Seguramente no, y eso es lo que está reivindicando Disney.



Ahora bien, Disney cuenta con el mejor y más poderoso portafolio de marcas –Pixar, Marvel y Lucasfilm–, razón por la cual se puede permitir el lujo de cuestionar el modelo actual y experimentar. Wall Street ya está recomendando comprar acciones de esta compañía, por encima de Netflix. ¿Qué hará Reed Hastings, CEO de Netflix? Redoblar su apuesta y, por qué no, quizás copiar a Disney para alguna de sus producciones.



Si bien esa batalla de titanes será muy interesante de observar en los siguientes años, más lo será aún ver qué pasará con un Directv. ¿Qué futuro o viabilidad puede tener un servicio anacrónico, carísimo, además, cuando por el mismo precio que uno paga por cable puede suscribirse a cuatro o hasta cinco plataformas OTT? Las noticias, pero sobre todo los deportes, son las anclas que aún tienen amarrados a millones de suscriptores. ¿Será suficiente? Amanecerá y veremos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com