Necesitamos congresistas digitales

Todos aquellos que vivimos entregados al mundo digital, que consideramos que es la respuesta a gran parte de los problemas de la humanidad, nos dejamos llevar por maravillosos discursos pomposos sin entrar a cuestionar que esas soluciones a veces pueden ser el caldo de cultivo de situaciones que pueden tener consecuencias muy críticas para la sociedad. Lo que 'a priori' parece resolver una ineficiencia en un modelo de negocio o suplir una necesidad de la ciudadanía termina por otro lado vulnerando los derechos de los trabajadores, afectando a empresas tradicionales o desarrollando serios problemas de salud mental en muchas personas.

Una buena legislación podría corregir muchas de esas deficiencias, pero lastimosamente la mayoría de nuestros congresistas tienen un conocimiento muy escaso de este universo digital y tampoco hacen mucho por estudiarlo. Cuando entran a abordar un tema, quizás presos de la ignorancia, enredan aún más la madeja. Se vio, por ejemplo, con el cantinflesco manejo en torno a las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y demás.



En los próximos meses, el Congreso entrará a debatir un proyecto del Gobierno para regular el trabajo en casa, que pasó de 122.000 personas en el país antes de la pandemia a más de 4 millones a la fecha. Es fundamental que este debate sea profundo y no se tome a la ligera, puesto que es muy probable que muchas compañías, a la luz de lo que han vivido en la pandemia, migren a una modalidad plena de trabajo en casa. La legislación que salga de aquí tiene que ser un gana-gana para trabajadores y empresas.



Como lo aseguró a principios de julio el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, el trabajo en casa llegó para quedarse. No se debe confundir este con el teletrabajo. Son dos conceptos diferentes. El primero es una figura que cobra fuerza en la pandemia para salvar el puesto de trabajo y que aplica a actividades no esenciales. El segundo, que ya está regulado, implica un apoyo de la empresa al empleado para ejercer su trabajo desde el hogar, garantizando un computador, un dispositivo móvil e internet.



Estos dos conceptos van a tener que fusionarse de alguna manera para simplificar el debate. No va a ser un tema fácil, pues como suele suceder, cada una de las partes jalará para su lado. Se requiere, por tanto, de paciencia, madurez y conciencia de que vivimos momentos excepcionales que requieren de grandes sacrificios por parte de todos.



Según un informe del Foro Económico Mundial, el 98 % de las personas sondeadas en un estudio dijeron que quisieran trabajar desde sus casas el resto de sus días, pues tienen horarios flexibles, pueden trabajar desde donde quieran, no deben someterse a tediosas jornadas de transporte y pueden estar un mayor tiempo con sus familias.

Sin embargo, un estudio a gran escala –3 M de trabajadores– del estadounidense Centro Nacional para la Investigación Económica, reveló que la jornada laboral se disparó en un 8,2 % (48,5 minutos) y que las reuniones se incrementaron en un 12,9 %.



Muchas de estas personas sienten además que las empresas han penetrado en la privacidad de sus casas como nunca antes y no saben cómo manejarlo con el empleador.



Aplicaciones como Time Doctor, ActivTrak, Teramind, Sneek y StaffCop permiten que las empresas monitoreen de manera constante a sus empleados desde la casa, lo que claramente puede constituir un abuso y vulneración de los derechos de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, las empresas sienten que la eficiencia de su fuerza laboral puede decaer sin una supervisión.



¿Dónde encontrar una línea media? Ese será el gran reto de congresistas, entes de control, trabajadores y empresas, quienes deberán pensar en una solución que facilite y garantice, por encima de todo, la reactivación de la economía del país.



DIEGO SANTOS

Consultor digital

Diegosantos1978@gmail.com