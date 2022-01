MikeCrack insta a los niños a autolesionarse. Y YouTube lo celebra

“FAMILIA, ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LEAN: En estos momentos tenemos un proceso de psiquiatría con uno de mis estudiantes (tan solo va a cumplir 7 años) por los videos que ha visto y ha interiorizado, alterando su comportamiento con los demás de una forma violenta, llorando todas las noches y autolesionándose”.



“Les quiero advertir de un canal de YouTube llamado MikeCrack, el cual es de un personaje reconocido del videojuego Minecraft, que tanto juegan nuestros niños. En estos videos de canciones y episodios invitan a los niños hacerse daño, a no soñar, a no tener esperanza, a lesionar a los demás y a creer que uno mismo es el peor enemigo”.

Este mensaje lo recibí la semana pasada en el chat de papás del colegio de mis hijas. Como todos los mensajes en cadena que suelo recibir por WhatsApp, siempre dudo de su veracidad y acudo a distintas fuentes para confirmar si son veraces o si, por el contrario, se trata de noticias falsas.



Lo primero que hice fue entrar al canal de MikeCrack a ver el video que habían compartido por el chat, Sonríe Más, que ha sido visto más de 125 millones de veces y cuenta con más de 200.000 comentarios. Lo que vi, como papá, fue espeluznante. Un muñeco amarillo diabólico, lleno de vendas, y con los ojos rojos, entonando una canción en la que repetía que “destruiré todo lo que puedas querer / destruiré todo lo que temas perder / haré que no sueñes más / adiós al corazón / olvida tu pasión / te haré morir en vida”.



Acudí a los mensajes imaginándome que iba a encontrar quejas y reclamos por doquier. Pero no. De los más de 250 mensajes que leí, todos eran positivos, que qué gran letra, que repiten una y otra vez la canción porque es muy buena. Seguí navegando por otros videos y el patrón de letra se repetía: “siento el universo contra mí / perdí la batalla / en esta Navidad pediré que mis sueños se hagan realidad… al fin / el terrible mundo que nos espera”.



En este proceso de investigación, me encontré con varios padres de familia que tuvieron momentos complejos con hijos que se habían vuelto adictos a los contenidos de MikeCrack. ¿Y no denunciaron el contenido a YouTube?, les pregunté. Reportaron el canal, pero no pasó nada. En internet tampoco encontré artículos o blogs que denunciasen el contenido de MikeCrack.



¿Y quién está detrás de MikeCrack? Uno intuiría que un pederasta o enfermo mental, a la luz del contenido del canal. Pero no, el creador de MikeCrack es un joven español llamado Miguel Bernal Montes, de 28 años, animador informático y al parecer cantante también.



Bernal es un fenómeno en España, uno de sus ‘youtubers’ más famosos. Quizás por eso goza de la protección de YouTube, que, pese a las quejas que ha recibido, no ha hecho absolutamente nada frente a unos videos que, de una manera directa, buscan al niño vulnerable y lo insta a la depresión y a autolastimarse.



Sorprende, de verdad, que en la red no haya ni un solo artículo al respecto. De hecho, en las decenas de páginas que encontré donde hablan de canales que ocultan fragmentos en los que se enseña a los niños cómo suicidarse, MikeCrack no está en ninguna de ellas.



¿Quién protege entonces a nuestros niños? Los papás deben ser la primera línea. En nosotros está el estar pendientes del contenido que consumen nuestros hijos. No dejen que sus hijos pequeños estén solos frente a la pantalla. En segundo lugar, las escuelas, que deberían tener cursos intensos para sensibilizar a los estudiantes sobre los peligros de la red. Y en tercer lugar, las plataformas de contenido.



Pero estas no están por la labor de ayudar. Lo último que les importa es la salud mental de los niños. Es justo ahí donde el Estado debería ejercer todo su poder e imponer multimillonarias multas que ataquen donde más les duele a estas grandes compañías: sus bolsillos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).