Mariana, de ‘likes’ a votos

Mariana Rodríguez Cantú es una mujer joven, de sonrisa contagiosa y muy simpática. Tiene un gran parecido con Ivanka Trump y la actriz española Ester Expósito. Su carisma y hábil manejo de las redes sociales le han servido para construir una audiencia de más de 1,7 millones de personas en Instagram. A sus 25 años, ya cuenta con una exitosa empresa de cosméticos.

Sin embargo, Mariana ha trascendido a nivel mundial por algo que no tiene nada que ver con su contenido diario: consejos de belleza, rutinas de ejercicios y estilo de vida. La semana pasada, la influenciadora mexicana logró aupar a su marido a la gobernación del estado de Nuevo León. Es decir, logró convertir sus cientos de miles de ‘likes’ en votos para Samuel García, de 33 años.



Tan asombrosa fue la hazaña, que ‘El País’ de España y otros medios de comunicación registraron el hecho y trataron de explicar un fenómeno que no se había dado hasta el momento en el mundo: que la política lograra capitalizar el gigantesco universo de los influenciadores y sus seguidores, vistos por muchos como un segmento apático y desinteresado.



Pues bien, Mariana rompió los esquemas. Seguramente, lo ocurrido en Nuevo León será analizado con lupa por estrategas políticos y por futuros candidatos cuya pareja sea un influenciador o una influenciadora. El caleño Alejandro Éder, por ejemplo, cuya esposa, Taliana Vargas, cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ya estará estudiando todo el contenido que realizó la influenciadora mexicana durante la campaña.



Y entonces, ¿qué hizo Mariana? En primer lugar, supo entender el momento que estaba viviendo Nuevo León, motivo por el cual comenzó a mover un eslogan que terminó calando entre sus seguidores: ‘Hay que tumbar la vieja política’. En segundo lugar, se dio cuenta de que en la política actual las ideas cada vez pesan menos y el mostrar la intimidad del hogar vale cada vez más. En tercer lugar, tanto ella como Samuel se mostraron a cámara tal y como son.



Como señaló el artículo de ‘El País’, “Rodríguez sabía que lo importante no radicaba en las palabras de Samuel García anunciando los eventos del día, sino en mirar hacia otro lado, hacia lo banal, hacia lo absurdo, hacia el mismísimo origen del meme”.



“Chabacanas y chabacanos”, abría Mariana todas sus publicaciones en video para mostrar algo de su intimidad: el día que les contaron a sus papás que iban a ser abuelos, manejando por las calles de Nuevo León burlándose de Samuel, haciendo en vivos con él para hablar de los problemas cotidianos de la casa. Cada video se multiplicaba en vistas y en ‘likes’. Mariana estaba vendiendo su producto más valioso, a su esposo.



Cuando la influenciadora entró de lleno en la campaña, Samuel pasó de tener un 13 por ciento en intención de voto a un 26 por ciento en apenas dos meses. El lunes pasado ganó con 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato rival. Sumó 705.000 votos.



El rol del influenciador está cambiando. Las recientes manifestaciones en Colombia, por ejemplo, mostraron el poder que ya tienen unos cuantos influenciadores para no solo mover la aguja de la opinión, sino para movilizar a muchas personas. Personas, además, con un alcance muy superior al de políticos que ya llevan décadas en el oficio.



¿Qué tan cerca estamos de vivir un momento como el de Mariana en nuestro país? Difícil decirlo, pero si personas como La Liendra, Epa Colombia, Alejandro Riaño, Adriana Lucía o Mateo Carvajal decidieran lanzarse a un cargo por elección o apoyar decididamente a algún candidato, tendrían la capacidad de arrastrar cientos de miles de votos.



Lo que es seguro es que casos como el de Mariana van a multiplicarse. Puede que los políticos no quieran cambiar, pero la manera en cómo se eligen ya nunca volverá a ser igual. ¿Nos sorprenderá algún político en nuestro país el próximo año?



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com