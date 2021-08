Las empresas más innovadoras en redes sociales

Cuando nos hablan de redes sociales, las empresas que se nos vienen a la mente son la de siempre: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Snapchat y ahora TikTok. Y eso no está mal. Son las que ocupan mayor espacio en los medios de comunicación, las más populares y, por supuesto, en las que más interactuamos. Empero, el ecosistema de redes no se limita a estas marcas, e inclusive no son ni siquiera las más innovadoras en su categoría.

Cierto es que son las más exitosas financieramente, las que más usuarios aglutinan y las que cuentan con los modelos de negocio más sólidos. Quizás estas tres condiciones sean las que de cierta manera las vuelven predecibles y limitan su creatividad para seguir sorprendiendo. Algo similar a lo que le pasa a Apple, que desde la cúspide en la que se encuentra no volvió a sacar productos interesantes. Son los anteriores, pero con una o dos mejoras insustanciales.



En su edición de marzo y abril, la revista tecnológica ‘Fast Company’ publicó su listado anual de las empresas más innovadoras del mundo. En él analizó centenares de compañías de 43 industrias y seleccionó 10 por cada sector. ¿Cuáles fueron las de redes sociales?



Epic Games. La empresa creadora del popular Fortnite, un video-juego que, por su naturaleza, se comporta como una red social, ha ido consolidándose como una plataforma con su propio universo paralelo –el metaverso–. Su gerente general, Tim Sweeney, está próximo a que, más allá del juego, los usuarios puedan compartir experiencias como conciertos, partidos de fútbol y estrenos de películas.



Hinge. Una plataforma de citas cuya promesa de valor es emparejar a dos personas, a través de su uso de la ciencia del comportamiento, para que abandonen de inmediato la plataforma. ¿Qué? Sí, la promesa de valor al usuario es una aplicación de citas para aquellos que estén hartos de estas plataformas. Su inteligente uso de los datos la ha llevado a ser la red de citas de mayor crecimiento en los últimos dos años en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia.



Pex. Quien fuera el fundador de Shazam, la aplicación que permitía conocer el nombre de la canción que estaba sonando, entendió la necesidad de crear una infraestructura para que los creadores de contenido reciban las regalías que les corresponden por sus trabajos. A través de inteligencia artificial, Rasty Turek ha aglutinado una base de datos de 20.000 millones de canciones y videos de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y Twitter.



Reddit. Aunque no muy conocida en Colombia, pero claramente una de las grandes redes, ‘Fast Company’ destacó su compromiso con combatir el contenido tóxico de la plataforma. Reddit es una plataforma de foros muy activa en Estados Unidos y Europa. A su vez, aplaudió su poder para crear comunidades de peso como r/WallStreetBets, un foro que puso contra las cuerdas a algunos de los fondos de inversión más robustos de Wall Street.



Goodpods. La empresa de los hermanos Ramberg se enfocó en que las recomendaciones de los pódcast que hay disponibles fuese un tema de la comunidad. ¿Por qué? Para darles una mayor visibilidad a los creadores de los pódcast. De esta forma, los Ramberg construyeron una plataforma para que los usuarios generen reseñas y recomendaciones. La pandemia los disparó.



Las otras empresas que incluyó ‘Fast Company’ fueron Movers+Shakers, Patreon, Yubo, OnlyFans y D’Amelio Family Entreprises. Por falta de espacio no podemos abarcarlas todas, pero si tienen tiempo e interés, búsquenlas en Google y estudien por qué son innovadoras. A veces es bueno comprobar que no estamos amarrados a las mismas compañías de siempre, que hay alternativas y quienes son emprendedores tienen el privilegio de poder replicar muchas de estas ideas en sus futuros emprendimientos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

