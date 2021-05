La responsabilidad de los influenciadores

Nunca antes cobró tanta importancia el concepto de influenciadores en nuestro país. Personas que acaparan la atención de millones de ciudadanos, en particular la de esos jóvenes a quienes a los adultos nos ha quedado tan difícil entender porque la tecnología nos llegó en distintos momentos de nuestras vidas.

En medio de estas manifestaciones en todo el territorio nacional, que han dejado una inaceptable cifra de muertos, el doloroso e inexplicable abuso del Estado ha sido difundido de manera masiva por los influenciadores.



Sus poderosas voces han permitido en esta ocasión que la situación nuestra ante el mundo no pase desapercibida.



El mundo nos ha mirado gracias a ellos, y a esos ciudadanos valientes que con sus celulares han grabado sin cesar en cada día de las protestas. Ahora bien, esa valiosísima visibilización ha ido acompañada también de mensajes cargados de un lenguaje incendiario y de propagación de noticias falsas o, digamos de una manera más técnica, verdades alternativas.



Pedirles responsabilidad es lo que deberíamos hacer en medio de un caldeado ambiente donde dos bandos extremistas están sacándole petróleo a la creciente zozobra y desazón en la que estamos la mayoría de colombianos.



El influenciador no puede caer en el juego de tildar a un bando de genocida, o al otro de terrorista o criminal.



El influenciador no puede caer en el juego de enardecer a muchos de sus seguidores que ya de por sí están consumidos por rabia, ira y dolor.



Que unos califiquen al Estado de nazi y que los otros tilden a los manifestantes de criminales hijueputas nos lleva a ninguna parte.



Que sean ciertas sus acusaciones es otra cosa, las palabras en nuestro idioma son tan amplias y ricas que podemos recurrir al mismo mensaje sin encender aún más los ánimos. Arrastrar a sus seguidores en ese discurso los lleva a ellos a las calles a expresar ese odio en las marchas.



Una cosa lleva a la otra y terminamos en ese ciclo de violencia del que no hemos podido salir.



Pareciera, en algunos puntos, que el activismo de los influenciadores cruza la línea de la irresponsabilidad y cegados en su narcisismo construyen, sin intención, más virulencia. Si los influenciadores desconocen el poder tan descomunal que hoy poseen, y son incapaces de entender la crítica que se les hace, entonces apague y vámonos. Otro tanto de lo mismo sucede con la propagación de noticias falsas; que la compra de los aviones militares, que la censura del Gobierno y de las redes a los colombianos, que la no compra de vacunas. Todo eso es mentira. Y la mentira también construye violencia. La peligrosa espiral de violencia en la que ha entrado Colombia en estos días es algo que puede desembocar en una pesadilla que ni alcanzamos a entender.



Los influenciadores pueden ayudar a que frenemos esa espiral, porque le hablan a millones. Mucho más que los políticos, que no le hablan ni a una décima parte de estos.



Que los influenciadores no caigan en el nivel de Álvaro Uribe. Ustedes son mejores. Cierro esta columna con los nombres de cada ciudadano muerto en esta marcha, civiles y policías. Y con una oración para que Lucas Villa sobreviva y siga marchando por Colombia.



Respeto el Paro Nacional y respeto al presidente Iván Duque.



Jesús Alberto, Jeisson, Cristian, Pol Stiven, Charlie, Michel David, Bryan Gabriel, Marcelo, Miguel Ángel, Dadimir, Daniel, Einer, María, Edwin, José Augusto, Kevin Yaír, Julia, Rosemberg, Jeisson Andrés, Santiago, Bryan, Jefferson, Santiago, Yofri, Jhonatan, NN en parque de Jovita, Kevin, Nicolás, José Emilson, Cristian Arturo, Harold Antonio, Juan Sebastián, Mauricio, NN en barrio La Luna, NN en Siloé, Wenceslao, Héctor, Elvis y Dylan Fabriani. (Indepaz)



Ellos no podrán hablar más...



