La pauta de Trump y Biden en redes

Las elecciones estadounidenses le han representado a Facebook unos ingresos por más de 420 millones de dólares. Las campañas de Joe Biden y Donald Trump han puesto 201 millones de dólares de ese total, 149 por ciento más de lo que invirtieron Trump y Hillary Clinton en los comicios de 2016.



Aunque las cifras están muy por debajo de los 7.000 millones que percibirán las cadenas de televisión, las redes se han vuelto imprescindibles para poder ganar las elecciones. Por lo menos en Estados Unidos.

El equipo de Trump volvió a jugar fuerte en Facebook e Instagram e invirtió 107 millones de dólares, frente a los 94 millones de Biden, quien, eso sí, duplicó la apuesta de Hillary. El actual presidente invirtió paritariamente entre hombres y mujeres, mientras que el candidato demócrata les destinó el 60 por ciento de los anuncios a las mujeres y el 40 por ciento a los hombres.



Por grupos de edad, Trump puso el 4,5 por ciento de sus recursos en la franja de 13-24, el 28 por ciento en la de 25 a 44, el 43,5 por ciento en la de 45-64 y el 24 por ciento en la de más de 65 años. Biden le apostó más duro a la juventud. Puso el 9,8 por ciento entre los de 13-24, casi el 50 por ciento entre los de 25-46, el 29 por ciento en los de 45-64 y el 14,8 por ciento en los mayores de 65.



En lo que respecta a temáticas, Trump enfocó su artillería en fortalecer su mensaje contra lo que él llama las noticias falsas y ataques a la prensa, en temas de inmigración, reforma a la Corte Suprema de Justicia, la justicia criminal y la movilización de los electores. Biden, por el contrario, se enfocó en la salud, la reforma a la Corte, la economía y los derechos de los votantes. La estrategia del primero respondía más a la coyuntura, mientras que la del segundo fue más programática y consistente con su propuesta de gobierno.



Según expertos, la radiografía de la estrategia de pauta de Trump se desligó mucho de la que realizó en su primera campaña, cuando fue mucho más metódico y logró desarrollar una narrativa clara para el elector. En esta segunda, dicen, no hiló narrativa alguna, dando palos de ciego de desespero y desorden. Habrá que ver si los expertos no se equivocan en esta ocasión. Biden, pese a invertir menos que Trump, ha sido más propositivo.



“En 2016, Trump ejecutó la campaña digital más brillante que se haya hecho en redes sociales”, señaló a ‘The Washington Post’ un importante ejecutivo de Facebook. Eso no se ha visto en esta.



Geográficamente, en los últimos dos meses el demócrata abrió su chequera en los estados claves que pueden darle la contienda: Ohio, Iowa, Wisconsin, Pensilvania, Florida, Míchigan y Texas. En casi todos tiene una ventaja que prácticamente podría asegurarle la presidencia, pero esos estados no se definen sino hasta el último minuto y Trump se pellizcó en el último mes y medio.



Hasta mediados de septiembre, Biden opacaba a Trump en la inversión en los llamados ‘swing states’, los estados que no tienen un color político definido y que pueden inclinarse de una elección a otra, de uno a otro partido. Desde entonces, Trump ha estado invirtiendo 794.000 dólares al día frente a los 621.000 de Biden. Solo en Pensilvania y en Míchigan, el demócrata sigue invirtiendo más que su rival. Es por eso que Trump giró su artillería en anuncios en televisión a Pensilvania.



Si bien las encuestas parecen darle una ventaja de casi 10 puntos a Biden sobre Trump, todo puede pasar, ya que Trump, mucho antes de que iniciara la campaña, ya pautaba su contenido en Facebook, y esta red social privilegia la pauta constante por la acumulación de datos de los usuarios. Se vuelve más efectiva. ¿Incidirá eso en el resultado final?



El hecho es que Trump obtiene muchas más visualizaciones en Facebook por dólar pautado que Biden. Casi duplica a Biden en este rubro. Mañana, o en los próximos días, sabremos qué pasa. Puede ser que los expertos se vuelvan a equivocar. Como ocurrió en 2016.



DIEGO SANTOS

Consultor digital

diegosantos1978@gmail.com