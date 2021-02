La importancia de Betto, ‘made in’ Colombia

En medio de una agenda mediática consumida en gran parte por el covid y la polarización política del país, hay noticias cuya relevancia, mayúscula, queda relegada a un injusto segundo plano. Es el caso de Betto, una herramienta tecnológica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) diseñada para acabar con la rampante corrupción que ha golpeado año tras año a esta entidad en los procesos de contratación.

Si bien las administraciones anteriores del ICBF han contado con directoras valientes que lucharon a destajo para despolitizarla –y así proteger los derechos de los niños–, ha sido su actual directora, Lina Arbeláez, quien logró lo que se pensaba imposible: quitarles a los directores territoriales, muchos de ellos cuotas de algún político inescrupuloso, las facultades de elegir a los operadores de los miles de contratos que tiene al año el instituto.



¿Cómo? A través de la tecnología. Arbeláez, que asumió el cargo en marzo de 2020, conformó a mediados del año pasado un equipo interdisciplinario de más de 40 personas, liderado en la parte tecnológica por Álvaro Rueda, director de tecnología del ICBF, para desarrollar una herramienta que evaluase y eligiese, a través de inteligencia artificial, ‘machine learning’ y análisis de datos, a los mejores operadores del país para prestar el servicio de educación inicial de calidad.



Si bien Betto comenzó a operar en noviembre del año pasado, identificando a 161.500 niños que no habían tenido acceso a la educación inicial, este mes realizó la primera selección de operadores de primera infancia en el país. La noticia quedó registrada en los distintos medios de comunicación, pero no se evidenciaron su relevancia, su importancia, el hecho de que fue una iniciativa elaborada por ingenieros colombianos, el impacto positivo que puede tener a futuro en el país en la lucha contra la corrupción.



Betto es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser usada para la construcción de una sociedad más transparente, que estamos ya listos para el desarrollo de estas soluciones aquí. Pero no solo eso, es un hito para este gobierno y un golpe frontal del presidente Iván Duque a la politiquería y a los corruptos. Tanto así que la puesta en marcha de Betto ha disparado amenazas de muerte contra Arbeláez y su familia.



¿Cómo funciona Betto? La herramienta agrupa a los operadores según sus capacidades operativas y financieras. Una vez hace esto, empieza a evaluar de acuerdo con unas variables de territorialidad, calidad, rango y sanciones que determinó el ICBF con expertos del Banco Mundial, el BID y la Unicef. El resultado final es una ponderación que le permite a Betto seleccionar al operador de manera objetiva.



En la página del ICBF se muestran los resultados, y los operadores tienen un par de días para hacer reclamos o preguntas. Esto para minimizar, por ejemplo, la posibilidad de que la herramienta se haya dejado engañar por documentos fraudulentos ingresados en alguna de las bases de datos que analiza.



Seguramente habrá un ataque frontal contra Betto para desvirtuarlo y volver a la práctica anterior, en la que los operadores eran adjudicados a dedo y se colaban terceros en un proceso donde se han robado miles de millones de pesos. Por eso es fundamental que el Gobierno haga su mayor esfuerzo en dar a conocer esta herramienta. Los colombianos debemos defenderla y protegerla, y hasta exigirle a Duque que la replique en otros entes del Gobierno.



Es clave pensar en una estrategia de comunicación más agresiva para Betto. El ICBF tiene colgada en su página web información, han hecho un video, una infografía y un documento de preguntas y respuestas. Que no se queden cortos en comunicar este logro tan importante para un país necesitado de este tipo de mensajes. Larga vida a Betto.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com