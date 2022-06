La crianza en el mundo 3.0

Libros sobre crianza hay miles. Profesores, pedagogos, psicólogos, economistas, doctores y un largo etcétera de profesionales, con diplomas de verdad, no como los que muestran nuestros políticos en sus hojas de vida, nos han dejado un gran legado de cómo criar a nuestros hijos.



A la luz de los resultados, y a juzgar por el comportamiento actual de los menores, aquellos padres que compraron alguno claramente los utilizaron para nivelar la mesa de noche que estaba coja, porque de leerlos, más bien poco. Pero no seamos injustos, así los hubieran leído, criar a la generación actual de menores es casi tan difícil como sacar al chavismo de Venezuela.

En este mundo 3.0 que nos ha tocado, en el que nuestros hijos han crecido rodeados de celulares, tabletas, videojuegos y un sinfín de herramientas y productos concebidos por y para un mundo digital, no se ha escrito aún ese libro que sea la biblia para los papás contemporáneos, algo así como el ‘Quijote’ de la crianza.



El ‘sexting’, ‘bullying’, ‘grooming’, ciberacoso son apenas la punta del iceberg de las amenazas que enfrentan nuestros hijos en el día a día y que nosotros, como papás, estamos muy lejos de saber cómo afrontarlas. Y no porque no queramos, sino porque nos vemos desbordados por la cantidad de nuevas tendencias que surgen todos los días, y por el incesante bombardeo de información que reciben nuestros hijos y que es imposible supervisar.



En los chats de padres de familia de los cursos de nuestros hijos, las preocupaciones abundan, pero las soluciones escasean. Frente a un problema, nos enredamos compartiendo información que a su vez es refutada por otros papás. Todos sabemos, pero nadie sabe. Todos nos quejamos, pero nunca nos ponemos de acuerdo.



En nuestra época, el problema que tenían nuestros papás con nosotros era ver en exceso la televisión. “Se te va a poner la cara cuadrada de tanto ver TV”, me decía mi mamá. La apagaba de inmediato, porque me horrorizaba la idea de tener la cabeza con la forma de la de Eros Ramazzotti, cuadrada, como la de Bob Esponja. Ojalá uno resolviera hoy así esas situaciones.



Mis hijas me tienen seco con el bendito Roblox, una plataforma de juegos que se puede consumir en internet. Ya vamos para un año y medio en que no hay día que me pregunten si pueden jugar. Siempre les digo que no. Al consultar con otros papás amigos, me dicen que no es bueno decirles a tus hijas siempre que no, que las puedo traumatizar. Ya no son mis amigos. Busco literatura al respecto y hay una infinidad de artículos, pero ninguno pedagógico. Todo es prueba y error.



En el mundo 3.0, los papás navegamos sin brújula y cada vez se torna más difícil supervisar a nuestros hijos. La pandemia, por ejemplo, pudo haber representado un retroceso para los menores en varios aspectos, pero no en lo que a tecnología se refiere. Hoy, los pequeños saben cómo desbloquear la navegación limitada; saben borrar el historial y tienen la destreza para descargar aplicaciones en el celular sin que sepamos dónde las guardan.



¿Estamos ante una batalla perdida? Seguramente no, pero sí una muy difícil, sobre todo para papás que tienen a sus hijos en colegios donde la tableta se convirtió en la principal herramienta de enseñanza. Puede sonar a frase de cajón, pero la educación en el mundo 3.0 debe empezar por casa. Los papás debemos estar más presentes que nunca y, aunque ya muy pocos lo hagan, fomentarles la lectura y el juicio crítico.



La tecnología es buena, pero se les debe ir soltando a los niños en sus justas proporciones, pues debemos entender que se enfrentan a una peligrosa telaraña digital. Y eso que no estamos hablando de tener que explicarles las canciones de Karol G, en las que se quiere “comer” a todo el mundo; o las de Maluma, a quien le encanta en cuatro. Mejor no tengan hijos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos



