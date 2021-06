La creciente sombra de Rusia en el mundo

Hospitales, oleoductos, procesadoras de carne, gobiernos locales y el sistema electoral de Estados Unidos han venido siendo objeto de ataques de piratas informáticos rusos, muy posiblemente con la venia y el bajo la dirección del Kremlin. Lo que inicialmente era tratado como una incómoda molestia criminal cibernética se ha convertido con el paso del tiempo para Washington en una amenaza para su seguridad nacional y un mayúsculo dolor de cabeza económico.

En los últimos años, Estados Unidos ha identificado múltiples ataques cibernéticos de ‘hackers’ basados en Rusia, un país con medidas muy laxas en contra de los delitos informáticos, pese a que le cuestan 40.000 millones de dólares anuales. Para el servicio de inteligencia norteamericano, no cabe duda alguna de que desde Rusia, Irán, China y Corea del Norte hay una campaña masiva de guerra cibernética en contra de las democracias de occidente.



“La intención es clara. Socavar las democracias occidentales, quebrantar las instituciones y hacer que la ciudadanía pierda la confianza en ellas”, señaló un general retirado norteamericano a ‘The Wall Street Journal’ en días recientes. Y agregó que el Congreso debería tramitar una legislación más estricta para hacerle frente de manera más eficiente a la preocupante amenaza.



En días recientes, los ‘hackers’ rusos provocaron el caos en el principal procesador de carne del mundo, la multinacional JBS. El ataque amenazó una cuarta parte de la capacidad de procesamiento cárnico del país. Antes de ello, pusieron en jaque todo el suministro de gasolina de la costa Este, cuando le hicieron un ‘ransomware’ al oleoducto Colonial, cuya extensión es de 8.850 kilómetros. Un ‘ransomware’, para quienes no conozcan su definición, es una extorsión mediante la cual los ‘hackers’ penetran en el sistema informático de la víctima, ‘secuestran’ sus datos y amenazan con revelarlos o bloquearlos de forma permanente si no se paga un cuantioso rescate monetario. Imagínense, por un momento, que se produjera en Colombia un episodio similar contra el sistema informático de Ecopetrol.



El hecho es que el incremento de ataques durante la administración del presidente Biden tiene en pie de alerta no solo a los servicios de inteligencia, sino también al sistema corporativo. Los ‘hackers’ han dado sobradas muestras de su capacidad de daño, pero a la vez han expuesto la debilidad del sistema defensivo informático de Estados Unidos. Esto ha llevado a un llamado de urgencia para que el sector privado y el público trabajen más de la mano para cerrar las brechas de seguridad.



Si Estados Unidos está preocupado por este fenómeno, y todavía no sabe cómo reaccionar al respecto, qué hay de países como el nuestro. En los últimos meses, varios medios de comunicación colombianos han denunciado posibles injerencias rusas aquí. Los informes se han topado con cierta mofa de varios sectores de la sociedad. “¿Qué van a estar haciendo los rusos en Colombia?”, dicen unos. “Ya surgieron las teorías conspirativas de siempre para desviar la atención de los enormes problemas que tiene el país”, dicen otros.



Albio Sires, representante demócrata por el estado de Nueva Jersey, le señaló a La FM que “los rusos cada día están yendo más y más a Colombia, y como sabemos, eso no es por propósitos turísticos”, y añadió que el Kremlin busca causarle problemas al Gobierno Nacional.



A pesar de los múltiples problemas que tenemos hoy sobre la mesa, estamos a menos de un año para la celebración de nuestros comicios y no es descabellado pensar que los rusos quieran interferir en el resultado final. Rusia negó cualquier injerencia en nuestro territorio, pero no es la primera vez que niegan algo y hacen todo lo contrario. Urge que el país se acerque a Estados Unidos en busca de asesoría.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com