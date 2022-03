La tiktokera Jessica Blanco, el vendaval detrás de Francia Márquez

Mientras los colombianos centrábamos nuestras miradas en la campaña que estaba realizando el precandidato Rodolfo Hernández en TikTok, gracias a la cual marcó tan bien en las encuestas hasta hace apenas unos meses, una joven de nombre Jessica Blanco realizaba análisis políticos, en esa misma plataforma, que cada día cobraban más fuerza, pero no necesariamente estaban en el epicentro de la conversación electoral.

A principios de año, sorprendido por la penetración de TikTok en nuestros hábitos de consumo de contenido diario, publiqué una columna sobre el creciente fenómeno de esa red en el país. En ella mencioné el crecimiento que estaba teniendo Jessica, una politóloga de no más de 25 años, quien en apenas un año y medio pasó de ser una creadora de contenido, como tantas otras, a una generadora de opinión con millones de reproducciones, comentarios y ‘me gusta’ en sus videos. Lo que no vislumbré en ese entonces es la importancia que Jessica iba a cobrar en estas elecciones.



El 13 de marzo, fecha en la que se celebraron las consultas de las coaliciones, la activista Francia Márquez, con casi 800.000 votos, se convirtió en el fenómeno electoral más importante de los últimos años. Francia, pese a no ganar su consulta, tuvo mejor desempeño que muchos otros precandidatos de las demás consultas, inclusive por encima de lo que marcó un político de larga trayectoria y ganador de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo.



La victoria de Francia fue la suma de una combinación de factores: poderosa narrativa, el momento coyuntural del país y su participación en la consulta del Pacto Histórico. Sin embargo, una que nadie ha mencionado ha sido el factor Jessica. Sin quitarle méritos a lo logrado por la propia Francia, el apoyo de la tiktokera fue fundamental.



Un video que realizó la politóloga en enero sobre Francia acumuló la friolera de 2,6 millones de vistas, casi 400.000 likes y 6.300 comentarios. Para quienes no estén muy metidos en el mundo de cifras de las redes, estos guarismos son una bestialidad. Se pueden contar con los dedos de las manos las personas que logran estos números en algunas de sus publicaciones, sobre todo en temas políticos. Pongámoslo así: ningún video de la propia Francia se acerca ni de lejos al millón de videovistas.



Si bien este fue el video político más exitoso de Jessica, ella siguió haciendo piezas sobre Francia que le ayudaron a darle mucha exposición en redes a la entonces precandidata del Pacto y hoy fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Qué tanto le sumó Jessica a Francia es difícil determinarlo, pero que se convirtió en su más importante estratega de comunicación, sin buscarlo, de eso no me cabe duda alguna.



¿Es este un fenómeno aislado? No. Jessica forma parte de un movimiento global de jóvenes que interpretaron el poder y la fuerza de TikTok para tratar temas de peso y a la vez conectar con la audiencia más compleja de todas: los jóvenes. La revista del portal web Político trataba este tema en su más reciente edición. TikTok está cambiando al activismo político, y la generación Z, a la que pertenece la politóloga, está liderando este proceso.



“Un joven de 18 años lidera una coalición de 500 influenciadores progresistas de redes sociales cuya audiencia total suma los 500 millones de usuarios”. ¡500 millones! El promedio de televidentes al mes de Fox News, CNN y MSNBC, combinados, es de apenas 5 millones. ¡Plop!



Jessica es hoy un pequeño fenómeno, pero con seguridad su influencia se disparará a otros niveles en los próximos meses. Sin embargo, lo interesante de su caso es que puso la primera piedra para que muchas otras y otros le sigan la estela para marcar una agenda distinta a la que estamos acostumbrados. Sea de la ideología que sea.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí)