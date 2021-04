En el campo de la innovación, investigación y desarrollo, el estado de Israel es uno de los países más aventajados del mundo.



Su historia, y complejas circunstancias, lo llevó a apostarle al emprendimiento como la salida más razonable e inteligente para su supervivencia y crecimiento.

En temas de agua, agricultura, ciberseguridad, educación y salud, entre otros, Israel se ha destacado con soluciones eficientes en forma de empresas que eventualmente ha vendido a poderosas multinacionales. Asimismo, las grandes corporaciones del planeta cuentan con más de 250 centros de investigación y desarrollo en ese país.



A lo largo de los últimos años, sin mayor alharaca, quizás pecando de excesiva prudencia, Colombia e Israel han venido haciendo un trabajo de acercamiento empresarial muy importante. El año pasado, por causa de la pandemia, no solamente pasó de agache la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, sino también el anuncio de que INNpulsa, nuestra agencia de emprendimiento, iba a abrir una oficina en Israel a finales de 2020.



“A través de este espacio, los emprendedores colombianos podrán acceder a nuevos mercados, tecnología de punta, transferencia de conocimiento y acercarse a fondos de capital de inversión”, se leía en el comunicado que publicó el Gobierno el pasado 10 de agosto. Estamos en abril y la oficina no se ha abierto.



Fuentes señalan que la apertura del centro se hará cuando el presidente Iván Duque realice la visita de Estado, que se vio obligado a posponer a finales de 2020. Pero viendo cómo está el panorama en nuestro país, con la ciudadanía alborotada por la propuesta de reforma tributaria y el debate álgido sobre recorte de gasto, el viaje tiene todas las papeletas para no darse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin oficina?



Sería un error monumental dejar pasar esta oportunidad. Lo ideal sería que Duque viajara, estrechara aún más nuestros vínculos comerciales y dejara andando INNpulsa Israel.



Y si no puede viajar, que envíe una comisión. Es en estos precisos momentos cuando necesitamos impulsar este tipo de iniciativas. Nuestro país está tomando mucha fuerza en el campo del emprendimiento, más de lo que pensamos, pero nos falta lo que los gringos llaman la última milla.



Israel es un país pragmático, que no se anda con rodeos. Su interés en Colombia es genuino y a nuestros emprendedores y empresarios les serviría mucho entrar en contacto con el conocimiento que allá tienen. Se trata del Estado con más inversión privada en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en el mundo, y cuenta con más de 7.000 ‘start-ups’ per cápita.



En las páginas de este periódico, el presidente de INNPulsa, Ignacio Gaitán, explicó con sumo detalle el papel que jugaría esa oficina. “Esperamos iniciar un programa de intercambio de buenas prácticas y aprendizajes sobre emprendimiento e incubación entre universidades israelíes y universidades colombianas, con miras a aumentar las probabilidades de éxito de las ‘startups’ que de allí surjan y atraer capital de riesgo de esta zona del mundo a emprendimientos colombianos”.



Que la politiquería que tanto nos consume, y tantos palos pone en la rueda, no se interponga en uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido en nuestra carrera hacia convertirnos en una especie de Silicon Valley latinoamericano.



“No hay ningún otro país en América Latina, exceptuando Brasil por su tamaño y México por su cercanía con Estados Unidos, que esté tan bien posicionado para dar ese salto de innovación que lo llevaría a un nivel superior como Colombia”, dicen fuentes diplomáticas israelíes.



Para quienes no lo sepan, Israel, seguido de España, es el país que más le ha apostado a Colombia en esta materia. Y Colombia, hoy más que nunca, está urgida de acelerar y fortalecer su innovación.



‘Ein beit midrash bli chidush’. Sin innovación no hay nada.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com