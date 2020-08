Exitosas campañas en redes sociales

Quienes trabajamos en el mundo de las redes no tenemos una fórmula mágica para la producción de exitosas campañas de comunicación. Si alguien le está vendiendo esa idea, cuestiónelo. Una idea original siempre será una variable clave, pero no la única.



Se precisa de otros elementos que a veces ignoramos porque los consideramos innecesarios. Por ejemplo, la distribución del contenido, los canales a utilizar, las métricas por evaluar o los textos y numerales. No compre una idea. Compre el paquete.

Un ejercicio recomendable antes de emprender cualquier campaña, bien sea una marca, una institución, un político o una persona del común, es avizorar en la infinita autopista digital ejecuciones exitosas y estudiar los puntos en común que tengan para alistar la de uno. Ejemplos sobran. Y se puede aprender mucho de ellos.



Durante el Mes Nacional de la Pizza, en Estados Unidos, que es en octubre, la pizzería Digiorno, propiedad de Nestlé, lanzó una campaña por Twitter en la que ofrecía una pizza gratis si los usuarios trinaban un mensaje con el numeral #DeliveryDigiorno.



Más allá de la atractiva oferta de tener una pizza gratis, Digiorno lanzó dos planes paralelos para promover la campaña. Uno a través del servicio de tendencias promocionadas de Twitter y otro en el que involucraban la participación de los usuarios para seleccionar las ciudades donde se aplicaría la oferta.



El resultado, 55,3 millones de impresiones y 1.100 pizzas entregadas en cinco ciudades del país. El éxito radicó en saber aprovechar la coyuntura y el despliegue de una serie de acciones que invitaban a un intenso comportamiento orgánico. El equipo asimismo estableció un mecanismo de control diario para revertir caídas en la generación de trinos.



La marca de cerveza Coors Light, tras un curioso trino de una señora de 93 años ‘encuarentenada’ pidiendo desesperadamente una cerveza, aprovechó la coyuntura para lanzar una campaña en Twitter que resultó un éxito y replicó un tanto la idea de Digiorno. Bajo #CouldUseABeer, Coors Light ofrecía gratis un ‘six-pack’ a quien trinara con ese numeral.



Si bien las cifras no fueron de la magnitud de las de Digiorno, Coors Light fortaleció su presencia de marca y disparó sus ventas en las semanas posteriores a la campaña. La moraleja es estar atentos a reaccionar de manera casi que inmediata a cualquier oportunidad que se presente para posicionar un producto o la marca. Esto requiere un equipo informado y creativo.



Todas las campañas exitosas suelen coincidir en que el contenido, por más disruptor y original que sea, respeta los valores e identidad de la marca, entidad o persona.



El mensaje de estas estrategias suele ser uno y muy claro, no se enreda en tratar de comunicar múltiples ideas y centra su contenido en un solo numeral, bien sea para usarlo en una red o en varias. Sin embargo, en cada plataforma se desarrolla un contenido diferencial. Cada red social cuenta con una audiencia distinta.



DIEGO SANTOS

Consultor digital

Diegosantos1978@gmail.com