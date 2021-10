El otro día, navegando por LinkedIn, plataforma que debo decir es una joya para enterarse de tendencias sobre el mundo en el que vivimos y hacia dónde nos dirigimos, me encontré con la pregunta de una emprendedora y consultora que me dejó inquieto.



“Hace mucho tiempo que no aplico a ningún trabajo porque soy emprendedora y consultora, pero me llama la atención la manera como las empresas y organizaciones, especialmente las que definen tendencias o diseñan política pública, son previsibles en la manera como buscan el talento.

Ser previsible no quiere decir que sea malo. A lo que me refiero es a que la sensación que me produce ver las ofertas laborales es que están contratando para replicar el pasado y no para crear un futuro diferente”, escribió la emprendedora. “Pasa tal vez como en la educación. El sistema es el mismo hace más de 100 años y para desafiarlo hay que abrazar la incertidumbre. Cuando se trata del área de Recursos Humanos, abrazar la incertidumbre resulta muy difícil porque queremos que las personas hagan exactamente lo que anticipamos”.



Carolina* tiene toda la razón. A quienes contratamos trabajadores, lo que nos importa es que cuenten con las habilidades particulares que necesitamos para que cumplan con éxito sus trabajos. Hacemos las pruebas de siempre, las entrevistas de rigor, y si nos satisfacen, los contratamos. Así ha sido durante décadas, y si no es por esta reflexión, jamás me hubiera hecho la pregunta de si estamos buscando bien el talento que necesitamos en nuestras empresas para construir el futuro que se nos avecina.



Del planteamiento de Carolina, quien trabaja y desarrolla programas con metodologías del Presencing Institute de MIT, basadas en la teoría U de @OttoScharmer1, por si quieren segarlo, comienzan a surgirme múltiples preguntas. Si no estamos buscando bien el talento, ¿cómo deberíamos empezar a hacerlo? ¿Qué empresas han entendido este cambio y ya están reclutando de manera diferente? ¿Se puede medir ya la eficiencia del nuevo sistema frente al que estamos acostumbrados? ¿Se aplicaría una nueva metodología para todas las industrias o solamente para las que están estrechamente ligadas al mundo tecnológico?



Carolina me remitió a un artículo (aquí) para poder comenzar a resolver algunos de esos interrogantes. Para repensar la forma como contratamos, o buscamos talento, debemos comprender primero el sistema que tenemos, cuáles son sus virtudes y cuáles sus falencias. A su vez, debemos investigar sobre el futuro. Esto, entre otras cosas, nos permitirá diseñar un sistema que nos permita realizar la transición del presente hacia el futuro innovador al que estamos destinados como sociedad.



Es evidente que esto requiere tiempo, pero, más allá de eso, lo que se necesita es voluntad de los líderes de las empresas para empezar a dar el debate. ‘No toque lo que funciona’ es la premisa de los más sabios, pero la pregunta es: ¿está funcionando el sistema de reclutamiento de talento tal y como lo conocemos?



Un informe de la empresa PwC señala que las actuales prácticas están ahuyentando al 49 por ciento de aspirantes laborales. La cifra es enorme y preocupante. La razón, explicó PwC, responde a las técnicas de selección que emplean las compañías, así como el no entender qué atrae hoy al talento.



La pandemia fue un acelerador para situarnos en un estado mental de innovación. Las transformaciones digitales se aceleraron, y nos replanteamos operaciones para volverlas más eficientes. Hoy, la invitación de Carolina es más relevante que nunca. Quizás nos demoremos en aterrizar una propuesta nueva, pero cuanto antes abramos el debate, muchísimo mejor.



*No doy el nombre completo pues a la hora de entregar esta columna, Carolina no me había dado aún el permiso de mencionarla.



