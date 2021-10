¿Es Samsung mejor que iPhone?

Todavía recuerdo la emoción que sentí cuando compré el primer iPhone en 2007. Fue en Nueva York, en la tienda Apple en la esquina suroriental del Central Park. El lugar, además de estar lleno de periodistas, estaba repleto de clientes. La expectativa que había generado Steve Jobs durante casi un año no fue en vano. Fueron cientos de millones de dólares en ventas con un producto que revolucionó el mercado, la industria de los celulares y la comunicación.

Desde 2007 hasta 2018 pasé por todas las versiones del iPhone. Era un sistema fácil de usar, cada vez con mejor cámara y un abanico de aplicaciones interesantes que me sirvió para generar contenido, trabajar y entretenerme. Sin ánimo de sonar ridículo, era un chico Apple. El sueldo que ganaba se iba en comprar cada cosa nueva que sacaban Jobs y su equipo.



Con el iPhone 8 comencé a grabar y editar videos en iMovie. Hacía contenidos caseros jugando squash, relatando vivencias y registrando las vacaciones con mi familia. Estos videos quedaban alojados en una cuenta de Instagram. Y ahí nació un personaje de nombre Popeto que me llevó a convertirme en un microinfluenciador –denominación que reciben los influenciadores con menos de 50.000 seguidores–.



A mediados de 2018, cuando mis videos comenzaron a ser más populares, Samsung Colombia me invitó a probar el Samsung Galaxy Note 9. Fui reacio al ofrecimiento. Llevaba 11 años con el mismo sistema operativo y todo mi contenido multimedia estaba alojado en el ecosistema de la manzana blanca. A su vez, me sentía cómodo perteneciendo a la tribu Apple.



Pero la poderosa empresa coreana me insistió. “Pruebe el celular un mes. No se va a arrepentir. Si le gusta, se lo regalo”, me dijo en ese entonces Leonardo González, actual director digital y de relaciones públicas de Samsung. ¿Qué lo hacía estar tan seguro? “Tenemos el mejor celular del mercado, y para creadores de contenido como usted, no hay mejor producto que el Note”.



Sin compromiso alguno, a mi casa llegó a mediados de septiembre el Note 9, un celular sólido, de color azul oscuro y con el emblemático esfero llamado S-pen. Lo sentí extraño cuando lo prendí. Un sistema operativo diferente, retador, no tan amigable como el iOS, el sistema de Apple. Siempre he sido una persona de costumbres. Si me gusta algo, me quedo ahí y no pruebo nada más. Como con el sushi, no me muevo del nigiri, y si es de hamachi, mejor.



Pero cuando tuve el Note 9 en mis manos, recordé un artículo en el que un experto en tecnología decía, palabras más, palabras menos, que el iPhone era para idiotas, mientras que el Samsung, con su sistema operativo Android, era para personas inteligentes. Aunque no suscribo esas palabras, debo admitir que eso me llevó a cacharrear con el Note.



¿El resultado de ese mes de experimento? No volví a usar iPhone. Del Note 9 pase al 10, luego al 20, al S21 con S-pen y ahora tengo en mis manos el Z Fold 3, que es la versión plegable. No solamente me encontré en Samsung con un producto superior, sino que la productividad se me disparó. Empecé a hacer presentaciones en el celular, a escribir mis columnas, a editar videos complejos y a consumir series por doquier. Además, el sistema Android, que es abierto, me permitió realizar ciertos desarrollos que nunca pude hacer con el iPhone, que cuenta con un sistema cerrado.



Muchas personas me han hecho la pregunta de si realmente Samsung es mejor que Apple. Creo que, en cuestión de gustos, cada quien tiene sus preferencias. En lo que a mí respecta, me alegro que Leonardo me retara a probar algo distinto. A punta de mercadeo, estuve embobado con Apple muchos años y realmente desde la muerte de Jobs, la innovación se desapareció en sus productos.



Lo que sí le digo es que, si usted es un generador de contenidos y está en iPhone, pruebe Samsung.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



