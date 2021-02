¿Es posible que Colombia regule a empresas como Google o Facebook?

Digamos que el Estado se pone de acuerdo para hacerles frente, finalmente, a los abusos cada vez mayores de algunas de las grandes empresas de Silicon Valley: Google, Facebook y Twitter, por mencionar algunas.



¿Podría ponerlas en cintura? ¿Se lograría llegar a un acuerdo para que estas operaran dentro de un marco regulatorio acorde con las normativas locales?

Lo más probable es que Colombia se daría de bruces con una realidad incontestable: tenemos un mercado insignificante para estas empresas y cualquier asomo de rebelión estatal se respondería, sin titubeos, con una amenaza de cierre de operaciones. Además, se le vendría media población al Gobierno donde eso sucediese.



Pero supongamos. El Estado obliga a Facebook a archivar todos los datos que recopila de usuarios colombianos en el país y le exige crear una normativa local de reglas de uso.



‘Facebook advierte sobre cesación de servicios en Colombia’, sería el titular que se leería en los medios al día siguiente.



Pasó en Australia. Google le advirtió al gobierno de Scott Morrison que si aprobaba la ley que forzaba al gigante de Mountain View a pagar por el uso de contenido generado por medios de comunicación, apagaría el servicio del buscador en todo el país.



A esa amenaza inicial le ha seguido una larga negociación en que ya Google dijo que no procedería con el cierre, pero aun así, el poder en arrodillar a los australianos fue claro. La ley, aún, no ha pasado.



Colombia no es Australia, pero no podemos quedar a merced del matoneo que ejercen estas empresas que han embaucado a miles de millones de personas haciéndonos creer que a través de sus servicios ‘gratis’ están construyendo un mejor planeta. Si bien las bondades en los servicios de estas compañías son claras, su perversidad es también monumental.



Que unos personajes de elevado nivel de excentricidad, desconectados del día a día de naciones coma la nuestra, sean los jueces de qué está bien y qué está mal es intolerable.



Que en estas plataformas extranjeras se cocine y se haga eco, sin control alguno, de verdades alternativas que rasgan cada vez más el tejido social es incomprensible. Que hayamos presenciado, impertérritos, la concentración de toda la publicidad en solo dos compañías, a costa de la quiebra de decenas de medios de comunicación, raya en lo absurdo.



Algunos Estados han comenzado a sacudirse, y el movimiento contra estas gigantes es cada vez mayor.



En Alemania, la ley NetzDG, aprobada en 2018, ordena que cualquier compañía que cuente con más de dos millones de usuarios debe retirar en un plazo de 24 horas cualquier contenido que sea considerado ilegal. La multa por no hacerlo es de 50 millones de euros.



La Unión Europea, a modo de bloque, estableció una estricta ley de protección de datos que evita atropellos como el de WhatsApp de cambiar olímpicamente sus términos y condiciones. Rusia, por su parte, aprobó una ley que le permite desconectar el internet en “situaciones de emergencia”, y China bloqueó Twitter, Google y WhatsApp.



El Gobierno, el Legislativo, la justicia y la sociedad en general deben ser conscientes de que no pueden seguir de brazos cruzados. Independientemente de las profundas diferencias que tenemos entre los colombianos, ni Google, ni Facebook ni Twitter deben campar a sus anchas aquí, sin responder a las inquietudes que tenemos ni acogerse a las soluciones que decida nuestra ley. Las consecuencias de no enfrentarlos serán cada vez mayores.



Si bien estamos ante una conversación delicada y muy impopular, el no comenzar a delinear nuestras reglas de juego en esta materia es una bomba que tenemos que desactivar ya. Quizás sea hora de trabajar en bloque, con otros países de la región, para que estas grandes sepan que la cosa va en serio.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com