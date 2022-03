¿Es bueno YouTube para nuestros hijos?

La pandemia hizo del megasitio de videos de Google un pilar de la educación; pero ahora los niños están distraídos, los padres están furiosos y los profesores quedaron atrapados en la mitad. Así arranca Julie Jargon su última columna en ‘The Wall Street Journal’, con un resumen muy claro de un debate que se está dando hoy en muchos rincones del planeta.



Si bien YouTube ha estado entre nosotros durante más de una década, esta red entró de lleno en el sistema educativo en 2020 y 2021, los dos años críticos de la pandemia. Y ahí se quedó. Cierto es que antes había escuelas y profesores que le sacaban jugo a YouTube para impartir clases, pero eran la excepción y no la regla.

Cuando el covid-19 nos encerró a todos, cientos de miles de colegios tomaron la decisión acertada de llevar sus clases a YouTube. Esto representó un chaleco salvavidas para millones de familias, estudiantes y escuelas. El fuerte impacto en el desarrollo de los menores se vio un tanto amortiguado y permitió que no se atrasaran tanto académicamente.



No obstante, YouTube abrió una dimensión desconocida para muchos papás, quienes en su ajetreo laboral adicional dejaron que sus hijos manejaran a su antojo la relación virtual con el colegio y las herramientas con las que desempeñaban sus tareas académicas. Desde los niños de 6 hasta los 17 años, la mayoría se fue educando en YouTube durante la pandemia.



El tiempo de conexión a la pantalla de los niños viendo YouTube, inclusive si consumían contenido que en nada tenía que ver con la escuela, los papás optaron por tomarlo como parte natural del nuevo proceso de aprendizaje. Digamos que una consecuencia aceptable del encierro. Sin embargo, tal y como lo señala Jargon en su columna, los papás pensaban que una vez los hijos volvieran a la presencialidad, los colegios iban a disminuir, si no es que eliminar, el uso de YouTube. No ha sido así.



En bastantes colegios en Colombia, los profesores aún se recuestan en YouTube para continuar con sus clases. De hecho, algunos centros educativos aún cuentan con días virtuales en los que los estudiantes no van al colegio y tienen toda una jornada de enseñanza a través de videos que se cuelgan en la poderosa plataforma.



Para nadie es un secreto que YouTube es el mejor y más nutrido canal de entretenimiento que hay en el mercado, y la tentación de los menores de salirse de sus clases y meterse a navegar otro tipo de contenido es casi que inevitable. Aun así, al igual que en Estados Unidos, los colegios en Colombia están muy renuentes a sacar a YouTube de la ecuación.



¿Por qué? Porque vivimos en un mundo digital y pese a los peligros que puede entrañar cierto contenido en YouTube, los beneficios claramente superan a los riesgos. “Pueden prohibir YouTube, pero el mundo en el que hoy viven los niños es digital, y ellos deben aprender a ser buenos ciudadanos digitales”, señala una profesora en la columna de ‘The Wall Street Journal’.



En tanto, los padres quisieran que sus hijos usaran menos YouTube, ya que consideran que la educación tradicional, en la que los libros pesaban más que una plataforma tecnológica, es más beneficiosa y no son pocos los que se han unido para que los colegios vuelvan al modelo prepandemia.



Pero ¿qué piensan los niños? Los adultos somos muy ‘culiprontos’ en tomar decisiones sobre nuestros hijos sin escucharlos. Creemos que la experiencia es suficiente para ignorar lo que tienen que decirnos. Y eso está mal.



La educación debe adaptarse a las nuevas generaciones, a cómo conciben estas el mundo. Ese mundo, queramos los adultos o no, gira en gran parte en torno a los videos de YouTube. Nos toca, pues, aprender a navegar ese universo y escucharlos. En nuestras manos está el poder construir una educación más acorde con la visión de vida de nuestros hijos.



DIEGO SANTOS

