El poderoso movimiento laboral que se está cocinando en internet

El 5 de octubre, 1.400 trabajadores de la multinacional de cereales Kellogg cesaron sus operaciones en cuatro plantas de la compañía en Estados Unidos. A 19 de diciembre, estos siguen en huelga, aunque hace un par de días llegaron a un acuerdo que está pendiente de firma para reactivar las máquinas. No obstante, en las casi 10 semanas que ha durado el paro, se armó un fuerte movimiento laboral en redes que puso en jaque a la empresa.

Y es que la semana pasada, cuando Kellogg anunció que reemplazaría de forma permanente a los huelguistas, un subgrupo de la red social Reddit, denominado ‘r/antiwork’, coordinó una estrategia de ‘spam’ que colapsó la página de aplicaciones de trabajo con hojas de vida falsas. Frente a esto, la empresa, valorada en 20.000 millones de dólares, no pudo hacer nada.



En el mundo virtual, la ciudadanía ha encontrado una manera eficiente de organizarse y hacer sentir su voz. Y no es algo reciente.



En 2001, por ejemplo, mucho antes de la Primavera Árabe, a través de una estrategia de mensajes de texto, más de un millón de personas, ataviadas con una camiseta negra, se congregaron en una de las principales avenidas de Manila, en Filipinas, para protestar por la absolución del entonces presidente, Joseph Estrada, en un juicio político. La presión de la ciudadanía fue tal que pocos días después se revirtió la decisión y este dejó el cargo.



Pero lo de Kellogg es bien distinto. Es la primera vez que una fuerza ciudadana se reúne para armar una red de apoyo en redes que defiende la causa huelguista de personas que ni siquiera conocen. Fue un estudiante de 21 años, Sean Wiggs, quien, pese a estar a más de 1.600 kilómetros de distancia de los trabajadores, desarrolló el programa que enviaba las hojas de vida falsas. Para Wiggs no fue necesario ir a manifestarse con los empleados. Le bastó el computador en su apartamento para mostrar su solidaridad.



‘r/antiwork’, que nació durante la pandemia como un canal para quejarse de los jefes abusivos, de las injustas condiciones laborales en el trabajo, de los extenuantes horarios a cambio de magros salarios, se ha ido convirtiendo en un grupo de referencia para defender los derechos de los trabajadores. A la fecha cuenta con casi 1,5 millones de seguidores.



‘The Washington Post’, en un amplio artículo analizando el fenómeno, señaló que las empresas se verán enfrentadas a muchos de estos movimientos en el futuro. La titánica Kellogg tiene el músculo financiero para hacerles frente a estas embestidas, pero otras, seguramente, no.



Varias de las actividades que se hicieron en redes para presionar a Kellogg obtuvieron más de 65.000 ‘likes’, una cifra que a muchos les puede parecer insignificante, pero que no deja de ser un estadio de fútbol repleto de aficionados insatisfechos.



El ejemplo de Kellogg debe servir para que múltiples compañías empiecen a prepararse para manejar situaciones similares antes de que les estallen en las manos. Para nadie es un secreto que el sistema capitalista está presentando cada vez más grietas y el inconformismo laboral es cada día más latente. Quizás antes haya sido igual, pero los trabajadores tenían una voz muy limitada.



Es positivo que la ciudadanía haya encontrado mecanismos para construir una sociedad más justa, pero estas manifestaciones, a su vez, son aprovechadas por personajes inescrupulosos con oscuras intenciones. Y he ahí el gran peligro y amenaza a los que se pueden enfrentar empresas si no están listas para manejar estas complejas coyunturas.



A veces, tanto empresas como empresarios piensan que los movimientos en redes son pataletas menores, a las que no hay que prestarles atención. No hay nada más peligroso que ignorar las señales. Y Kellogg es una señal muy sonora de lo que se avecina en el ámbito laboral.



DIEGO SANTOS

Analista digital

