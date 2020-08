El matoneo contra TikTok

A principios de junio de este año, un grupo de jóvenes usó la red social TikTok para boicotear un evento proselitista del presidente de Estados Unidos en Tulsa, Oklahoma. Lo que iba a ser un evento multitudinario de 20.000 personas vitoreando a Trump terminó en una magra audiencia de 6.000 y un ridículo mayúsculo para el desbordado ego del mandatario y su equipo de trabajo.

Hasta ese momento, TikTok no era más que una plataforma de adolescentes, y de alguno que otro adulto desubicado, que estaba creciendo exponencialmente e irrumpiendo osadamente en el hasta ahora restringido mundo de Facebook e Instagram, las redes de Mark Zuckerberg.



Pero hoy la cosa ha cambiado.



Bajo esa implacable y tiránica narrativa norteamericana de “nosotros determinamos qué le conviene a la humanidad”, la Casa Blanca ha concluido que TikTok es la punta de lanza de toda una estrategia del Gobierno chino para convertirnos al resto de la humanidad al comunismo. Y muchos se han comido el cuento. No solo en EE. UU., sino en otras partes del mundo.



El jueves pasado, el Gobierno de Trump, aún ofendido por lo sucedido en el evento de Tulsa, emitió un decreto para prohibir TikTok en Estados Unidos.



Según la orden del equipo de Trump, “TikTok captura automáticamente grandes extensiones de información de sus usuarios, incluida internet y otra información de actividad de la red, como datos de ubicación e historial de búsqueda. Esta recopilación de datos amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y privada de los estadounidenses, lo que podría permitir a China rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo”.



¿Cuál es la diferencia de Facebook e Instagram frente a TikTok? A mi juicio, absolutamente ninguna, salvo que las primeras son norteamericanas y la última es china. Y como esta última fue el canal que permitió que Trump fuese el hazmerreír del planeta, ahora debe pagar las consecuencias de esa afrenta.



La decisión no puede ser más arbitraria. Tanto Facebook como Instagram capturan grandes extensiones de información de sus usuarios.



Facebook ha sido utilizada para manipular elecciones, para diseminar información falsa, entre otras tantas cosas, y nunca se ha emitido una orden de cierre en su contra. Pero claro, TikTok es china, “comunista”.



Una periodista del portal ‘The Verge’, Sarah Jeong, señaló que el trasfondo de todo esto es la superioridad moral que cree tener EE. UU. frente a China y se pregunta si su país realmente es mejor, igual o peor que China.



“China ha detenido a más de un millón de uigures (etnia de religión mulsumana). Estados Unidos ha hecho lo mismo con los inmigrantes ilegales. China no es una democracia. En EE. UU., el Presidente ha propuesto posponer las elecciones. China reprime a sus disidentes políticos; en EE. UU. la fuerza pública se está llevando a los manifestantes en furgones sin identificación… Estados Unidos le ha declarado la guerra a TikTok porque no es capaz de que le digan la verdad”, escribió Jeong.



TikTok solo se salvará del cierre si vende su subsidiaria en EE. UU. Microsoft ya está negociando esa transacción y podría comprar la compañía entera.



Ante este atropello y chantaje, el mundo no dice nada. ¿Se imaginan si algún país hiciera algo similar con Facebook?



TikTok tiene el mismo acceso a nuestros datos que las otras redes sociales. Son lícitas las preocupaciones que tenemos frente al uso que estas empresas hacen de nuestra información, pero es irracional el matoneo contra la aplicación china sin que nos cuestionemos los verdaderos motivos y repercusiones en el futuro de este acoso.



Las reglas de la libre competencia en digital se deben respetar siempre, no solo cuando le sirva a la Casa Blanca.



DIEGO SANTOS

Consultor digital

diegosantos1978@gmail.com