El gigante silencioso

Cuando se piensa en gigantes de la tecnología, a la cabeza se nos vienen los de siempre: Apple, Google, Facebook, Microsoft y otros pocos más. No obstante, hay uno silente, qué ironía, que puede que no tenga el músculo financiero ni el poder de los ya mencionados, pero cuyo impacto no tiene nada que envidiarle al resto: Spotify, un coloso de la industria del entretenimiento digital que celebra este 23 de abril 15 años de fundado.

De Spotify hablamos con frecuencia. La usamos todos los días. Así como uno le dice al compañero de trabajo que ‘googlee’ sobre un tema, también les pedimos a los amigos que nos compartan su ‘playlist’ de salsa. El director de este diario, sin ir más lejos, tiene de las mejores listas de reproducción del país. Spotify está ahí, presente, como Facebook, como Microsoft, como Google, pero sin hacer ruido. Y sin los escándalos ni abusos de las otras.



La empresa sueca nació en medio de la más turbulenta revolución que haya sufrido la boyante industria musical. Plataformas como Limewire y Napster, que dispararon la piratería, pusieron al borde de la quiebra una estructura que se creía indestructible. Casas disqueras, productos y músicos estaban con el agua al cuello, y la situación era bastante preocupante. Decenas de litigios les pusieron freno a las plataformas pirata, pero el negocio cambió para siempre. Eso lo entendieron Steve Jobs (Apple), Daniel Ek y Martin Lorentzon (Spotify ambos).



Apple, con iTunes, hoy ya en descenso, apareció entonces con un interesante modelo de negocio en el que cobraba por canción. Ese fue un primer salvavidas para la industria, pero no suficiente. Fue entonces cuando entró Spotify, creando un modelo de ‘streaming’ bajo el cual los usuarios podían acceder a una amplia biblioteca musical a cambio de un pago mensual. Si bien la idea no tuvo fuerza al principio, el punto de quiebre llegó cuando ingresó al mercado estadounidense en 2011.



A partir de ese momento, Spotify comenzó a construir una historia que la llevó a acaparar el 83 por ciento del mercado gringo. A 31 de diciembre de 2020, la plataforma contaba con 155 millones de usuarios pagos en 178 países, 345 millones de usuarios activos, una biblioteca de más de 70 millones de canciones, más de 2,2 millones de pódcast, y desde su fundación ha pagado por derechos de autor más de 22.000 millones de euros.



Sin embargo, limitar su éxito a cifras no da cuenta de cómo la industria musical en el siglo XXI no se puede entender sin Spotify, así como la industria cinematográfica y televisiva de los últimos 20 años no se comprende sin Netflix.



Spotify no solamente rescató el sector, sino que le permitió a la industria reestructurarse, estabilizarse y crecer. La experiencia de usuario dentro de la plataforma, sin importar si fuera en celular o computadora, y una estrategia de no atosigarlo con promociones y campañas publicitarias, resultaron ser la más hábil de las estrategias para combatir la piratería.



Según un artículo de la revista ‘Variety’, que celebró los 15 mostrando algunas de sus grandes innovaciones, la piratería musical cayó de un 18 a un 10 por ciento en países como Inglaterra. Es una tendencia, por demás, que se viene observando en otros países. Spotify supo entender el comportamiento de los usuarios en el mundo digital y, en vez de buscar sanciones contra los piratas, creó un ecosistema lo suficientemente atractivo para captar a quienes descargaban música de forma ilegal.



En este mundo de emprendimiento, muchas veces nos quedamos mirando los mismos ejemplos de siempre. La historia de Ek y Lorentzon, los fundadores de Spotify, está llena de aprendizajes del universo digital, del desarrollo de producto, del modelo de negocio. Estudiarlo debería ser un requisito en las universidades de nuestro país.



En silencio y sin aspavientos, Spotify conquistó un mercado entero sin que nos diéramos cuenta. ¡Felices 15!



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com