¿Debería acabarse el anonimato en redes sociales?

El 11 de julio de 2021, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Jadon Sancho fueron objeto de cruentos ataques racistas en redes sociales. Numerosos anónimos atacaron, de forma miserable, a estos jóvenes jugadores de la selección de Inglaterra por fallar sus penales en la final de la Euro ante Italia. La andanada, replicada por muchos, llevó al primer ministro británico, Boris Johnson, a defender categóricamente a los futbolistas.

Como consecuencia del episodio, una petición que había creado una ciudadana británica a principios de año exigiendo la eliminación de los anónimos en las redes sociales, por ataques contra su hijo, pasó de un poco más de 100.000 firmas a casi 700.000. Aunque la petición ya iba a ser debatida en el Parlamento por haber sobrepasado las 100.000 firmas, la dimensión ahora ha cambiado. Todo el país está hablando del tema.



¿Qué es lo que debatirá el Parlamento? Si procede que sea un requisito legal, para toda persona mayor de 18 años que quiera crear una cuenta en una red social, el suministrar un documento de identidad verificado. Y en el caso de menores de 18, que sean sus padres o encargados legales quienes lo hagan. Esto, señala la petición, con el fin de poder rastrear a quienes cometan delitos en redes.



Como en todo debate, hay posiciones de lado y lado. “Tenemos derecho para la libertad de expresión, pero como personas reales, no falsas”, argumentó el columnista Paul Mason. “Deberíamos centrarnos en mejorar las técnicas de supervisión e incrementar los recursos destinados a ellas en vez de desbaratar la forma como funciona internet”, escribió por su parte el periodista de tecnología Jamie Bartlett.



El derecho al anonimato no es, ni mucho menos, una discusión nueva. Las empresas de redes han sido muy cuestionadas por la protección que les han dado a estos usuarios, con el argumento de dar voz a los más vulnerables, a personas que bajo su identidad real no podrían hacer denuncias ante regímenes autoritarios o hablar de asuntos por los cuales serían insultados y recriminados.



No obstante la bondad de dicha política, el anonimato ha sido aprovechado por personas inescrupulosas para menoscabar a los otros, para desinformar, adelantar agendas oscuras e influir negativamente en debates o decisiones públicas. Si bien no son mayoría, el daño que han hecho es incalculable y cada día parecen tener más poder e influencia.



¿Es esto, entonces, razón suficiente para emprender un camino que nos lleve a exigirles a las redes a que acaben con la opción de anonimato? Estudios al respecto indican que no necesariamente la eliminación de esta opción desembocaría en una reducción de ataques o desinformación, pero sí lo haría en denuncias de actos de corrupción o exposición de otros delitos.



Redes como Twitter han defendido, y seguirán haciéndolo, el anonimato. Argumentan que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permitirán hacer un mayor control de los abusos que se cometen dentro de sus plataformas. Sin embargo, el debate no es ese. Lo que se está buscando en realidad es que aquel que piense insultar, calumniar o desinformar se lo piense dos veces porque sabe que si lo hace y está cometiendo un delito, será fácilmente identificado y llevado ante la justicia.



Que debemos replantear la figura es incontestable. Castigar a quienes realmente necesitan del anonimato para construir un mundo mejor sería tremendamente injusto, pero continuar protegiendo al trol es inviable. Tiene que haber un punto medio que nos ofrezca una solución.



Un buen primer paso sería que la legislación de cada país incorporase un marco legal que facilitase la solución, y que los datos de identidad de cada usuario, por ejemplo, quedasen en manos de un tercero. ¿Y usted qué opina?



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com

En Twitter: @diegoasantos