¿De qué deberíamos estar conversando en Colombia?

Las sociedades se van armando y robusteciendo en torno a las conversaciones que se dan en ellas. Los medios de comunicación, y las redes sociales, siguen siendo un termómetro muy importante para medir lo que ronda la mente de los ciudadanos: su estado de ánimo, esperanzas, angustias, sueños y temores.

Cualquier sociedad libre debería estar en capacidad de hablar de todo, desde asuntos de seguridad nacional hasta las extensiones de Marbelle en ‘MasterChef Celebrity’. Eso sí, hay unas cuestiones más importantes que otras, y en países como el nuestro, sumergirnos en exceso en lo frívolo, en lo banal, en el chisme, o inclusive anclarnos porque sí en los temas fundamentales de siempre, tiene unas consecuencias negativas para el desarrollo de nuestro país.



La semana pasada, los medios y las redes le destinaron un buen tiempo a cubrir la noticia que hablaba de la condena de cinco años de prisión contra Epa Colombia, una influenciadora que solo en Instagram tiene 4,5 millones de seguidores. La noticia del día el jueves fue esa. Inclusive, lo fue para los llamados medios tradicionales. Es decir, los serios, los importantes.



Un día después, la conversación viró de Epa Colombia a La Liendra, otro megainfluenciador a quien le cerraron temporalmente su cuenta de Instagram. Los medios también cubrieron esta noticia, y en redes sociales fue la tendencia número uno. Entre Epa y la Liendra opacaron un escándalo en el Ministerio de las TIC con el embolate de 70.000 millones de pesos de los que no sabemos aún dónde están.



Desde el lunes hasta el jueves los 70.000 fueron la noticia. La conversación al respecto no fue precisamente indagar con más juicio qué había pasado, ni qué camino se debía seguir, sino una fuerte petición para que renunciara la ministra de esa cartera, Karen Abudinen. El viernes, la ministra publicó un video que pasó sin pena ni gloria. La Liendra era más importante.



No es la primera vez que vemos esto, pero se está volviendo más frecuente, el que sean estos los temas que se tomen el interés de la mayoría. Cada persona, medio e institución es libre de plantear la agenda que desee, o la que le favorezca porque genera mayor interés o tráfico, pero como sociedad deberíamos hacernos una pregunta que se antoja fundamental: ¿estamos teniendo las discusiones que necesita un país como Colombia?



Y no estoy hablando de educación, corrupción, pobreza, medioambiente, inseguridad y demás, que son asuntos que ya cuentan con una importante interlocución, además de existir centros y profesionales que lideran y plantean interesantísimas posiciones al respecto. Hablo de conversaciones sobre tecnología, una ciencia que así no lo aceptemos aún, será el epicentro sobre el que desarrolle cualquier país exitoso en el futuro.



Salvo muy pocas personas, los colombianos pensamos que la tecnología es el mundo de las redes sociales, el trabajo virtual, la privacidad, la conectividad y la posibilidad de tomar fotos y videos con el celular. Hasta ahí nos llega la inquietud o curiosidad a la mayoría de nosotros. Colombia debería comenzar a hablar de tecnología, a estudiarla, a invertir cifras millonarias que sienten la base de lo que será nuestro país de 10 a 15 años.



El metaverso, el ‘blockchain’, las propiedades digitales (NTF), el bitcóin, la seguridad cibernética, la robótica, la inteligencia superartificial, la realidad virtual, la nanotecnología y tantas otras cosas más no deberían sernos ajenas. Por ejemplo, se viene una campaña presidencial de altos quilates. ¿Creen que a algún candidato le interesará hablar de esto? Por supuesto que no. ¿Qué votos me dará algo de lo que solo hablan unos asociales de escritorio?, dirán.



En fin, ojalá alguien abra ese espectro. Ojalá fuese una política de país. Ahí está el único futuro esperanzador de Colombia.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



