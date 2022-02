Criptomonedas: ¡escucho opiniones!

Cada vez son más las personas que se preguntan acerca de las virtudes del mundo de las criptomonedas. Se palpa una creciente ansiedad de muchos que creen que están perdiéndose de la oportunidad de hacer plata muy rápido. En redes, un barómetro preciso de los intereses que están moviendo a la sociedad, aumentan los influenciadores que, sin mucho criterio o conocimiento económico, promueven invertir en ellas.

La semana pasada, en un chat de WhatsApp, de amigos muy cercanos, alguien colgó un PDF de oferta de compra de criptos. El documento, de cinco páginas, bastante básico y elemental, explicaba en detalle la inversión y los retornos. “Estoy pensando invertir. Leo opiniones”, escribió.



Les confieso que las criptomonedas (bitcóin, ethereum, etc.) nunca me han llamado la atención. Hay algo que me genera suspicacia en ellas, y no terminan de convencerme, aunque conozco a una persona a la que le fue muy bien.



No me atrevería a decir que son una estafa, pues ignoro de casos de personas que hayan denunciado haber sido tumbadas, pero la intuición me ha llevado a levantar una pared de prevención sobre el tema.



Ahora bien, mal haría en decirles que no he sentido cada vez más curiosidad al respecto. Es por eso por lo que, ante la creciente relevancia que ha ido cobrando el mundo cripto en la narrativa diaria, decidí echarle un vistazo al PDF del chat, para entender por qué está seduciendo a tantas personas.



La misiva empezaba así: “Si no está muy interesado en el mundo de las criptomonedas, es posible que su opinión sea que son una inversión muy riesgosa y tal vez no entienda su valor o cómo funcionan. Nuestra intención no es entrar a debatir si las criptos son buenas o no, pero reconocemos que, en general, son más volátiles vs. muchas inversiones tradicionales”.



“Lo que sí sabemos –continúa el documento– es que las criptos son una de las maneras más rápidas como podemos crear valor económico significativo hoy en día, y que seguirán siendo un activo digital cada vez más elemental y relevante de la sociedad y de nuestro futuro. También sabemos que muchos de los que adquirieron y retuvieron gran cantidad de monedas como bitcóin, ethereum y otras en sus inicios, es decir, a muy bajo precio, se han convertido en multimillonarios”.



“La inversión mínima es de 5.000 dólares, y esperamos un retorno de 350 veces lo invertido, es decir, para 2025 proyectamos que una inversión hoy de 10.000 dólares podrá valer más de 3 millones de dólares”, agrega el documento.



La verdad es que como oferta resulta tentadora. Pese a la mediocre redacción del texto y el tono embaucador del documento, el anzuelo de las palabras ‘multimillonarios’ y ‘billonarios’ enamora a cualquiera. Claro, a las mulas a las que les ofrecían llevar droga a Estados Unidos también les prometían el paraíso, y solo unas pocas lo alcanzaban. Es demasiado bueno como para ser verdad.



Vivimos en una sociedad frenética, que ha ido perdiendo importantes valores éticos y morales del pasado y que, tristemente, se está desmoronando. La cultura del esfuerzo, del entender que para generar ingresos y aumentarlos hay que trabajar, esforzarse, se esfumó. Entramos en un periodo en el que creemos que hay formas de ganar dinero fácil y que ese es el camino. Por eso nos lanzamos como kamikazes a abrazar propuestas como las que recibió mi amigo.



Cada quien es libre de invertir su plata en lo que quiera. Las autoridades no han tildado de ilegal las criptomonedas. De hecho, es una tendencia que va en alza. No obstante, si está pensando en invertir sus únicos ahorros en ellas, documéntese, infórmese y acuda a varios expertos para que lo guíen. Luego, tome la decisión. Si es alguien adinerado y puede permitirse el lujo de hacerlo, no pierde nada intentando.



