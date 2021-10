Consejos para la maratón de Boston

En este ciclo 2021 de las seis grandes maratones que se cerrará el 7 de noviembre con la de Nueva York –por los caprichos del covid-19, todas cayeron en el transcurso de siete semanas, algo nunca visto–, muchos corredores aficionados colombianos comienzan a fijarse sus metas para 2022. Varios, seguramente, habrán obtenido tiempos clasificatorios para la maratón más antigua, y quizás más prestigiosa de todas: Boston, que volverá a correrse en el tradicional tercer lunes de abril. Es decir, a la vuelta de la esquina.

Tuve el privilegio de correrla, por primera vez, hace dos semanas, y como buen primíparo, cometí varios errores de bulto, no solamente durante la carrera, sino en la preparación para la misma y en logística cuando llegué a la capital del estado de Massachusetts.



Curiosamente, en este mundo tan hiperconectado, donde la información abunda en exceso en internet, nunca encontré una página, o un video, que me resolviera dudas o me explicara de manera sencilla ciertas cosas que me habrían servido muchísimo para la exigente carrera.



Valga, entonces, esta breve columna para guiar, en la medida que sea posible, a quienes vayan a competir por vez primera en Boston el próximo año. Y que si buscan en internet, encuentren esto.



Clasificación a Boston: según la página de la Asociación de Atletas de Boston, los tiempos de corte para entrar en la edición 126 de 2022 son los mismos de 2021. Para el segmento de 40 a 44 en este año, por ejemplo, el corte estuvo en 3:10:00. Del 8 al 12 de noviembre, podrán inscribirse, registrar su tiempo, pagar entre 200 y 300 dólares y esperar un par de semanas para saber si los aceptaron. Si no, les devuelven el dinero. Son informados por correo.



Si clasificaron a Boston: aquí va la parte fundamental. La maratón de Boston no arranca en la ciudad, sino en un pueblito llamado Hopkinton, a unos 42 kilómetros del centro de Boston. Lo ideal es que se queden en un hotel de la ciudad cerca de la llegada, en Bolyston Street. Cuanto antes lo reserven, a ser posible, desde ya –si no clasifican, pues cancelan la reserva–, mejor. Se ahorrarán muchísima plata.



Si dejan todo para el último momento, estén preparados para pagar habitaciones a 600 dólares la noche, o que les pase lo que me sucedió a mí, que reservé un hotel al lado de Hopkinton, en Westborough, en la quinta porra, y el taxi del aeropuerto al hotel me costó 112 dólares. A eso súmenle el desplazamiento diario para ir y volver de Boston.



La carrera está tan bien organizada que, en la mañana, muy cerca a la llegada, salen buses desde las 7 a. m. que los llevarán al punto de salida en un viaje de 40 minutos. El 90 por ciento de los competidores los toma.



Eso sí, como la maratón será en abril, váyanse abrigados con un saco del que se puedan desprender y que dejan en la salida en unas bolsas que eventualmente son donadas a personas necesitadas. La maratón, para los aficionados, arranca a las 9 de la mañana.



La carrera: Boston es particular. Es una carrera que no vale para los récords de los maratonistas profesionales, pues cuenta con un desnivel positivo. Es decir, se corre más bajando que en plano o subiendo. Pero no se engañen, que haya más bajadas que subidas no quiere decir que no sea una carrera durísima. Del kilómetro 25 al 32, aproximadamente, hay cuatro subidas, si no estoy mal, que destruyen al más audaz y suponen el infierno para quienes creyeron que iban volando y no se dosificaron. Esta es una carrera de mucha cabeza y que requiere de un plan muy detallado, kilómetro a kilómetro.



Tras la carrera: si son de los que celebran, reserven con tiempo en algún restaurante de Newbury St. De no hacerlo, tiempos de espera de hasta dos horas. ¡Y a gozarlo!



P. D.: si aún tienen inquietudes y puedo ayudarlos a resolvérselas, escríbanme por correo a:

diegosantos1978@gmail.com



DIEGO SANTOS

Analista digital



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí).