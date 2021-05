Con un ojo aquí, pero el otro allí

Mientras resolvemos el gravísimo problema en el que andamos metidos los colombianos, que ha consumido cada una de nuestras neuronas en el último mes, el fascinante e inatajable universo de la tecnología, de lo digital, sigue su andanza con paso firme. ¿Y a qué viene este comentario? Sencillo, a que si bien no podemos soslayar la gravedad del estallido social que vivimos, sería un error dejar de informarnos sobre cómo se está moviendo el mundo.

Por ejemplo, va cogiendo mucha fuerza el concepto de ‘movilidad como servicio’ (MaaS, en sus siglas en inglés). MaaS es un concepto que va más allá de la existencia de una aplicación, se trata de una nueva manera de concebir la movilidad y el transporte dentro de la ciudad del futuro.



Lo que MaaS plantea es tratar de integrar todos los sistemas de transporte para generar mayores eficiencias para las empresas y los ciudadanos. En ciudades que requieren el uso de varios sistemas de transporte para llegar de un punto a otro, lo que genera unos costos elevados para el bolsillo del usuario, MaaS contempla que la tecnología calcule tarifas y métodos de pago que representen un gana gana para todos.



Para la ciudad del futuro que se está concibiendo en Bogotá a través del proyecto Lagos de Torca, sería muy interesante ver un desarrollo de esta propuesta.



Entre tanto, el negocio de las criptomonedas se vuelve cada vez más interesante. Los artículos sobre bitcoines y sus múltiples usos y aplicaciones son señales que deberían invitarnos a que nos documentemos mejor sobre algo que es ya una realidad y cada vez será más trascendental. En Colombia ya hay fondos de inversión con apuestas fijadas en este segmento.



Irán, por ejemplo, ha logrado amortiguar las durísimas sanciones de la comunidad internacional, por su programa nuclear, gracias a la minería de bitcóin. El 4,5 % de la práctica de minería de criptomonedas sucede en Irán, y la usan para exportar sus reservas de energía de una forma indirecta, informó recientemente una empresa de analítica de ‘blockchain’ y crímenes financieros.



En otras noticias, la semana pasada, la empresa de ‘software’ de comunicación Twilio compró la ‘startup’ Zipwhip por 850 millones de dólares. La jugada es interesante porque es una apuesta muy fuerte por el negocio de los mensajes de texto. Los SMS, a los ojos de muchos, eran obsoletos y ya casi nadie los usaba. No obstante, Twilio aseguró que el potencial del futuro de los mensajes entre negocios y consumidores es enorme.



No muy comentada fue la llegada del primer robot de la China a Marte, el Zhurong. El hito muestra el monumental avance tecnológico del gigante asiático, que ya mira de tú a tú a Estados Unidos, que tiene tres exploradores en el planeta rojo. Zhurong aterrizó la semana pasada y el fin de semana envió imágenes por primera vez.



También la semana pasada, Daimler, el productor más grande de camiones pesados en el mundo, anunció que de aquí a 15 años tendrá toda su flota eléctrica, dejando atrás el combustible tradicional, que tanto afecta el medio ambiente. Se trata de la primera compañía del sector que hace un anuncio tan ambicioso, y seguramente comenzará a ser replicado por sus competidores.



Mientras tanto, esta semana continuará la batalla épica entre Epic Games, los fabricantes de Fortnite, y Apple. Epic demandó a Apple por abuso de su poder. El gerente general de Apple, Tim Cook, compareció ante el juez el viernes y aseguró que su tienda de ‘apps’ no es un monopolio. Epic asegura que Apple usa todo su poder para enriquecerse mientras perjudica a los desarrolladores. En juego está, ni más ni menos, el modelo de negocio del App Store.



Un consejo para finalizar. Hay cosas buenas que están pasando en el mundo, y merece la pena fijarse en ellas para comenzar a ver el vaso medio lleno.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com