Con billete, un Facebook temeroso va a la reconquista de creadores

Que Facebook e Instagram se han aprovechado de la creatividad de cientos de miles de personas para enganchar a millones de usuarios no es un secreto. El incalculable contenido con el que los creadores han llenado las parrillas de cada plataforma le ha permitido a Mark Zuckerberg recabar valiosísimos datos para comercializar.

Luego de tantos años de multimillonarias ganancias, Zuckerberg anunció el miércoles pasado que su compañía iba a destinar mil millones de dólares en 2022 para los creadores de contenido. No es, ni mucho menos, un gesto noble de Zuckerberg en señal de agradecimiento a su comunidad.



Se trata de una ambiciosa inversión que hace por dos razones: la primera es que le está viendo los colmillos a TikTok, la plataforma china a la que están migrando muchísimas personas y que va camino de convertirse en la principal red social del mundo. Y la segunda, quizás la más delicada, es que no aguanta otro escándalo más para su imagen, ya golpeada y vapuleada.



Y es que Facebook, todavía la red más poderosa y rentable del planeta, dejó de ser hace rato un espacio de creadores. No obstante su indudable éxito comercial, se convirtió, sin quererlo, pero también sin evitarlo, en una amalgama de mentiras y desinformación, así como en la herramienta más poderosa para el extremismo, el racismo y la xenofobia.



Su lenta transformación hacia ese monstruo que es hoy no ha pasado inadvertida para nadie. Cada vez son menos personas quienes la utilizan, y ya el presidente de Estados Unidos le declaró la guerra diciendo que está provocando la muerte de miles de seres humanos por permitir la difusión masiva de contenidos antivacuna. Facebook, por supuesto, de manera vehemente y retando al Gobierno, lo negó.



La apuesta en los creadores ha sido muy bien recibida por los usuarios, que la comentaron positivamente y por unos días desvió la atención de la pelea entre Joe Biden y Zuckerberg. Facebook distribuirá los mil millones de dólares entre una cantidad aún no determinada de creadores que serán contactados directamente por la plataforma. Aunque no ha dado mucha información sobre cómo será el proceso, la noticia debe ser aplaudida, pues deja un poco de lado la codicia que la ha caracterizado.



Sin embargo, es muy probable que este sea un programa que se enfoque principalmente en su comunidad norteamericana y europea. Serán muy pocos los creadores latinoamericanos que se verán beneficiados, aunque hay que darle el beneficio de la duda a Facebook. Brasil y México son dos mercados muy fuertes, por ejemplo, tanto en tráfico como en ganancias. Colombia, aunque muy sólida en tráfico, no mueve una onerosa rentabilidad.



Pero la apuesta de Zuckerberg, que también es para Instagram –es dueño de esta también–, puede ser tardía. YouTube y Snapchat ofrecen desde hace años plata a sus creadores de contenido. Y TikTok, la gran revelación y sensación del último año y medio, ha centrado su estrategia en quienes generan el contenido, lo que salta a la vista por los resultados tan deslumbrantes que tiene en descargas de la plataforma. Hace cinco días pasó la escalofriante cifra de 3.000 millones de descargas, un hito que solo había logrado Facebook.



La tabla de salvación de Zuckerberg puede estar en Instagram, una plataforma vista aún con buenos ojos por gran parte de la audiencia. Grandes creadores aún trabajan ideas en ella, pero los usuarios parecen ser cada vez más viejos.



En 2022 veremos si la rimbombante inversión le da frutos a Facebook, si puede reconquistar a esos usuarios que ya no la quieren y la abandonaron. En mi opinión, creo que Facebook seguirá siendo un coloso financieramente, pero cada vez más desprestigiado y con la gente harta de su prepotencia y monopolización de toda nuestra actividad en redes.



DIEGO SANTOS

Analista digital

