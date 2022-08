Médicos, científicos y profesionales de la salud deben estar en redes

Idrees Muhgal es un joven médico británico de 27 años, con un posgrado en investigación nutricional, que tiene una cuenta en la red social TikTok. Mustafa Dhahir es un farmacólogo australiano que también está en esa plataforma china. Óscar Rosero, un endocrinólogo colombiano con dos especializaciones, a su vez anda en TikTok, pero se mueve con más fuerza en Instagram.

Contrario a lo que podrían pensar muchos de los lectores, ninguno de ellos hace payasadas en sus redes, ni tampoco los ridículos e insulsos retos de los YouTubers. Rosero, Muhgal y Dhahir forman parte de un creciente número de profesionales de la salud que están decididos a combatir sin descanso el nivel de desinformación que se ha apoderado de redes en un aspecto tan delicado como lo es el cuidado de nuestra salud.



Lastimosamente, y casi que con la bendición de las plataformas, miles de irresponsables, entre ellos varios influenciadores o pseudomédicos, vierten a diario información engañosa sin que nadie los controvierta. Peor aún, sin que las mismas redes les cierren las cuentas. Las palabras de estos tunantes, en su mayoría, van a misa entre su audiencia.



A finales de junio, la periodista Rina Raphael, publicó en el New York Times un extenso reportaje sobre cómo un grupo de médicos está haciéndole frente en TikTok a todos los mitos que están publicando creadores de contenido sin sustento alguno. Y TikTok es apenas una de las redes donde se mueven como pez en el agua los divulgadores de esa desinformación. En Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, y otras, también campan a sus anchas.



Uno pensaría que Muhgal, Rosero y Dhahir son apenas tres ejemplos de miles de médicos y profesionales de la salud que están en redes haciendo la tarea de generar contenido responsable y realmente educativo, pero no. Son muy pocos los que están en redes y, menos aún, los que están marcando la diferencia.



Médicos, científicos, académicos y otros profesionales del sector, consideran que las redes son una cloaca inaportante en la que no se debe perder ni un minuto. Ya suficiente presión y exigencias tiene la profesión como para estar viendo contenido vacío y de poca relevancia. En parte pueden tener razón, pero en el fondo se están equivocando.



Las redes no pueden ser dominadas por la ignorancia. Que ésta las haya colonizado no quiere decir que las voces más sabias y sensatas no tengan su lugar y espacio para generar un contrapeso más que necesario. Puede que un doctor Orjuela, por poner un ejemplo cualquiera, no tenga las habilidades frente a cámara que tiene un YouTuber. Seguramente el doctor Orjuela no va a tener los millones de seguidores de una influenciadora de maquillaje. Pero con certeza el doctor Orjuela se tornará en una referencia imprescindible sobre la diabetes.



Cada día que pasa sin que un médico siente su espacio en redes, es un día más en el que seguirá multiplicándose la desinformación. Es cierto, las redes son una cloaca, no hay cómo negarlo, pero esa es la cloaca que está educando a la gente y de la que mucha gente toma críticas decisiones para su vida. De esa cloaca salen congresistas.



Nunca habrá suficientes profesionales de la salud que contrarresten el número de impostores, pero ninguno de esos impostores llegará a tener el millón de seguidores de un doctor Mughal o los casi 400 mil del doctor Rosero.



El mundo cambió y eso han de entenderlo los médicos y sus colegas. Para informarse, el paciente ya no va a la consulta, sino que entra en internet o en redes sociales. El 53% de los Millennials buscan acerca de la salud en redes. ¿Y qué se encuentran? En su mayoría, a estafadores. La salud, estimados doctores, es demasiado importante para dejarla en manos de ellos. Las redes, hoy más que nunca, los esperan.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí).